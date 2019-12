Mon palmarès 2019

Voici venu le temps de décerner les Prix d’honneur et de déshonneur sur les scènes politiques canadienne et québécoise pour l’année 2019. C’est évidemment subjectif, mais je crois que c’est honnête et basé sur des faits assez indiscutables.

Scène fédérale

Chrystia Freeland

La joueuse la plus utile à son équipe

Photo d'archives, AFP

Depuis des années, le PLC mise sur l’image de Justin Trudeau. En 2015, cette image lui valut la victoire. En 2019, elle aurait pu lui coûter la victoire si les conservateurs avaient été moins maladroits.

Dans une équipe qui mise tant sur un seul joueur, il est difficile pour d’autres joueurs d’émerger. Tout de même, l’homme le plus solide auprès de Trudeau est une femme. Ce n’est pas pour rien que l’on confie à Chrystia Freeland le dossier le plus chaud du moment : apaiser la colère de l’Ouest.

Yves-François Blanchet

Le plus beau retour

Photo d'archives, Pascal huot

Il fut un ministre compétent dans un gouvernement Marois minoritaire et éphémère, ce qui ne lui donnait guère de chances de se faire valoir. Après 2014, la suite des choses était tout sauf claire pour lui.

Quand il se porta volontaire pour la direction du Bloc, beaucoup se demandaient quelle mouche l’avait piqué. Honnêtement, qui s’attendait à de tels résultats pour un parti qu’on disait mort et enterré ?

Nathan Cullen

Le meilleur dont vous n’entendez jamais parler

Photo d'archives, Boris Proulx

Qui ? C’est précisément mon point. Ce député NPD de la Colombie-Britannique est un parfait inconnu à l’extérieur de sa province ou dès qu’on s’éloigne de plus d’un kilomètre de la colline Parlementaire d’Ottawa.

Élu pour la première fois en 2004, il en est à son sixième mandat. Estimé et respecté de tous, il a été élu deux fois meilleur orateur de la Chambre par ses collègues de tous les partis, et l’an dernier, ces derniers lui ont décerné le titre de Parlementaire de l’année.

Andrew Scheer

La pire performance

Photo d'archives, REUTERS

Certes, il y en a de plus maladroits que lui. Mais comme disait le beau-père de Peter Parker (Spiderman) : « Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités ».

Le gouvernement Trudeau était très vulnérable. Mieux encore, Justin Trudeau n’a pas fait une bonne campagne électorale. Mais celle du chef conservateur fut pire encore. Dès lors, il était condamné.

Scène québécoise

François Legault

Le joueur le plus utile à son équipe

Photo d'archives, Simon Clark

Rien n’est jamais parfait, mais la CAQ serait réélue demain matin les doigts dans le nez. La lune de miel se prolonge, certes accentuée par l’absence, pour le moment, de toute solution de rechange. Les priorités de la CAQ sont celles de la majorité francophone. Le gouvernement lit bien le sentiment populaire.

Une de principales qualités de ce gouvernement est de ne pas s’obstiner quand il se trompe. Ce bon sens et ce pragmatisme sont signés Legault, qui reste le cœur de cette équipe.

François Bonnardel

Le plus beau retour

Photo d'archives, Simon Clark

Ce coureur de fond est à la CAQ depuis... qu’elle s’appelait l’ADQ et que le chef en était Mario Dumont. Il a connu les années de vaches maigres.

On mesure mal à quel point la crise du taxi fut dramatique. Des travailleurs modestes perdaient leur gagne-pain. La concurrence déloyale d’Uber enlevait toute valeur à un permis d’exercice qui valait une fortune. Le ministre des Transports a su traverser ce champ de mines. Le pire semble derrière nous.

Harold Lebel

Le meilleur dont vous n’entendez jamais parler

Photo d'archives, Simon Clark

Peu de gens hors de la petite faune politique et de la région du Bas-du-Fleuve connaissent Harold Lebel, député de Rimouski, pilier du PQ depuis le temps de René Lévesque. Mettons qu’il a vu neiger.

Au moment où beaucoup de péquistes songent à tout lâcher, son expérience, son calme et sa sagesse deviennent précieux.

Catherine Dorion

La pire performance

Photo d'archives, PASCAL HUOT

Catherine Dorion ne comprend pas son rôle, ou le comprend et le détourne au profit de son ego. L’argument de l’« authenticité » est de la bouillie pour les chats. Des tas de milieux ont leurs codes vestimentaires, et si Mme Dorion a une quelconque originalité sur le plan des idées, on ne l’entend guère.

Pire, elle fait de l’ombre au bon travail de ses collègues Labrie et Marissal. Elle est essentiellement une distraction. Depuis un an, QS recule. Se pourrait-il que les niaiseries de Mme Dorion jouent un rôle ?