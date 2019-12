Où patiner à New York

Tous les 31 décembre, des millions de visiteurs convergent vers New York pour admirer la descente de la Times Square Ball, cette boule gigantesque qui marque l’arrivée de la nouvelle année. C’est également l’occasion d’admirer les feux d’artifice de Prospect Park, sans oublier le NYC Winter Lantern Festival de Staten Island et le LuminoCity Festival de Manhattan. Et tout en parcourant les différentes festivités qui animent cette ville énergique en cette période, si on partait à la découverte de ses nombreuses patinoires ?

MANHATTAN

Village d’hiver de Bryant Park. Coût : gratuit ; location de patins (18 $ à 48 $). Jusqu’au 29 février.

Photo courtoisie, Brittany Petronella

Lasker Rink, nord-est de Central Park. Coût : 9 $ ; 5 $ pour les 12 ans et moins. Location de patins : 8 $. Jusqu’au 22 mars.

Wollman Rink, sud-est de Central Park. Coût : 12 $ à 19 $ ; 6 $ pour les 11 ans et moins ; location de patins 10 $. Jusqu'en avril.

Brookfield Place. Patinoire en plein air au bord de la rivière Hudson. Coût : 15 $. Location de patins 5 $. Jusqu'en mars.

Rockefeller Center, près du célèbre arbre de Noël et de la statue dorée de Prométhée. Coût : 25 à 33 $, 15 $ pour les 11 ans et moins ; location de patins 13 $. Jusqu'en avril.

Photo courtoisie, Julienne Schaer

Riverbank State Park à Hamilton Heights, le seul parc d’État de Manhattan. Vues imprenables sur le pont George Washington et sur le New Jersey. On y trouve aussi des glissades. Coût : 5 $, 3 $ pour les 12 ans et moins ; location de patins 6 $. Jusqu’en mars.

Sky Rink au Quai 61 de Chelsea Piers. Coût : 13 $ ; location de patins 7 $. Toute l'année.

Winterland Rink, la seule patinoire sur un toit de la ville de New York. Quai 17. Vue sur le pont de Brooklyn, l'Empire State Building et autres sites d'intérêt. Coût : 14 à 35 $, gratuit pour les 5 ans et moins ; location de patins 8 $. Jusqu'au 15 mars.

BROOKLYN

Abe Stark Ring à Coney Island. Coût : 10 $ ; location de patins 5 $. Ouvert uniquement les week-ends et certains jours fériés. Jusqu’au 29 mars.

Aviator Sports and Events Center. Patinoire couverte. Coût : 12 $, 10 $ pour les 11 ans et moins ; location de patins 6 $. Toute l'année

Patinoire couverte. Coût : 12 $, 10 $ pour les 11 ans et moins ; location de patins 6 $. Toute l’année LeFrak Center à Lakeside de Prospect Park, deux patinoires (une en plein air et une couverte). Coût : 7,25 $ et 10 $ ; location de patins 7 $. Jusqu’au 31 mars.

QUEENS

City Ice Pavilion. Patinoire sur un toit couvert. Vérifier avant de s’y rendre, car les heures sont limitées en raison des classes de hockey. Coût : 7 $ à 10 $ ; location de patins 6 $. Toute l’année.

World Ice Arena. Dans le coin nord-est du parc Corona de Flushing Meadows. Coût : 7 $ à 10 $ ; location de patins 6 $. Toute l'année.

STATEN ISLAND

WWII Veterans War Memorial Ice Skating Rink dans le parc Clove Lakes. Patinoire dans une énorme bulle chauffée. Prix : 10 $ ; location de patins 5 $. Jusqu’au 8 mars.

► Info : nycgo.com