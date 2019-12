Partir pour ne plus revenir?

Ce roman, qui a reçu le mois dernier le prix Femina, se penche sur la vie d’un homme qui, même une fois père, sera toujours partant pour voyager sans attache.

Sasha, la petite quarantaine, a décidé de quitter Paris pour aller s’installer à V., une ville du sud-est de la France où il ne connaît pratiquement personne. Avec cet exil volontaire, il espère en effet pouvoir retrouver tout le calme et toute la concentration dont il a besoin pour écrire ses romans. Mais à peine arrivé, surprise ! Il apprendra avec stupeur que l’un de ses très, très vieux amis habite lui aussi la région.

Jamais Sasha ne l’appellera autrement que l’autostoppeur et jamais on ne comprendra tout à fait pourquoi ils se sont perdus de vue près d’une vingtaine d’années plus tôt. Mais dès l’instant où ils se reverront, ce sera comme s’ils s’étaient croisés la veille. Ou presque, car l’autostoppeur est maintenant casé (avec Marie) et a même un enfant de neuf ans (Agustín).

À la croisée des chemins

La raison pour laquelle Sasha s’obstinera à le surnommer « l’autostoppeur » d’un bout à l’autre du livre n’est du reste pas bien compliquée à deviner : peu importe le moment de l’année, cet ami ne peut s’empêcher de disparaître quelques jours – parfois quelques semaines – pour sillonner les routes de France en faisant de l’autostop. Afin de voir du pays, bien sûr, mais surtout parce qu’il nourrit un genre de fascination pour toutes ces personnes qui acceptent de le faire monter à bord de leur voiture. Tant pis si Marie le supporte de plus en plus difficilement, ou si le jeune Agustín voit désormais plus souvent Sasha que son propre père...

Tout ça est joliment raconté, avec de très belles réflexions ici et là. Mais ça n’a pas été pour autant un gros coup de cœur.

4 IDÉES-CADEAUX POUR LES FÊTES

Tolkien créateur de la Terre du milieu

Un livre superbe qui nous permet d’aller bien au-delà de la Terre du Milieu : en plus de se pencher sur la vie et le quotidien d’écrivain de J. R. R. Tolkien, il explique ce qu’on a toujours voulu savoir sur Le seigneur des anneaux. La façon dont ce titre a été trouvé, comment la langue elfique a été inventée, l’influence de la littérature de l’Ancien Nord, etc. Le tout accompagné de lettres, de photos et de très nombreuses aquarelles, Tolkien dessinant admirablement bien.

Le grand atlas du voyageur

Destiné aux globe-­trotteurs et aux voyageurs ­occasionnels, cet ouvrage grand format fait place aux plus belles routes et aux plus beaux sites de 195 pays. Pour chacun d’eux, on aura ainsi droit à une carte pleine page et à une liste de villages d’exception, de curiosités naturelles, de villes chargées d’histoire, de plages idylliques ou d’activités étonnantes à découvrir sans faute. Coups de cœur assurés.

The Beatles la totale

Ici, inutile de préciser à qui s’adresse ce pavé, qui compte pas loin de 700 pages. Son gros plus ? Quelle que soit la chanson composée et interprétée entre 1962 et 1970 par ce groupe mythique, il en décrit la genèse et la réalisation. Du coup, il n’y a qu’à le feuilleter pour en savoir plus sur I Want To Hold Your Hand, Can’t Buy Me love, Michelle ou Penny Lane. Le petit plus ? Une préface signée Patti Smith.

Secrets d’Histoire 9

Un grand classique du temps des Fêtes, que tous les mordus d’histoire attendent chaque année avec impatience. Mais ce coup-ci, il est un brin différent. Même présentation et même concept, sauf qu’il accorde cette fois un peu plus d’espace aux femmes. Comme le dit l’adage, derrière chaque grand homme, se cache une femme. Ce qu’on pourra rapidement constater en lisant entre autres les chapitres consacrés à Ramsès II, Voltaire ou Hector Berlioz.

Frissons garantis

Un Noël presque parfait

Nul besoin d’avoir lu les 17 précédents tomes de la série pour apprécier cette nouvelle enquête de l’irrésistible Agatha Raisin. Et si on les a déjà tous dévorés, on sera sûrement surpris d’apprendre que cette détective de choc s’ennuie tellement qu’elle a commencé à songer aux préparatifs de Noël... en plein mois d’octobre !

Pas de doute, l’agence de détectives qu’elle a fondée dans les Cotswolds fonctionne à merveille. Sauf que depuis quelque temps, il n’y a que des chats ou des chiens à retrouver. Ce qui est loin d’être palpitant ! Mais heureusement pour elle (et pour nous !), elle ne tardera pas à recevoir une bien drôle de lettre : celle d’une vieille dame réclamant son aide.

Cinglée ou pas ?

Phyllis Tamworthy, qui s’apprête à célébrer ses 80 ans, est en effet persuadée qu’un membre de sa famille pourrait très bientôt l’assassiner. La raison, son immense fortune, qu’elle ne compte pas léguer à ses quatre enfants. Afin d’en avoir le cœur net, elle demandera donc à Agatha d’être là le soir où toute sa famille sera présente pour souligner son anniversaire. Une vielle cinglée qui se fait des idées ? Peut-être. Le hic, c’est qu’elle sera bel et bien retrouvée morte peu après...

Aussi léger qu’une bulle de champagne, c’est le polar parfait pour les Fêtes !