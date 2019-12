La 10e Guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Lévis (CPSL), qui se déroule chaque année du 1er décembre au 15 janvier­­­, est ponctuée par une grande collecte. Celle-ci, tenue par un temps maussade les 14 et 15 décembre dernier, a permis d’amasser 62 000 $ qui seront investis en services de proximité pour les enfants de Lévis. Pour donner : pediatriesocialelevis.com/donner

À la tête de l’ISMER

Photo courtoisie

Bravo à Guillaume St-Onge, professeur à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) depuis 2004, qui vient d ‘être nommé à la direction de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER). Il succède à Ariane Plourde, qui quitte ses fonctions à la tête de l’UQAR-ISMER afin de profiter d’une retraite bien méritée. M. St-Onge est reconnu internationalement pour ses travaux sur les risques naturels, les changements climatiques, les processus sédimentaires et les variations du champ magnétique terrestre. Il entrera officiellement en fonction le 1er janvier 2020.

Nouveau coordonnateur

Photo courtoisie

Bravo à Olivier LeBel qui a été nommé récemment coordonnateur du programme basketball de l’Académie Saint-Louis à Québec. Celui qui a participé à la mise en place du programme du Mini-Blizzard et du programme de l’école des Grandes-Marées, quittera, à la fin de l’année scolaire, son poste d’enseignant et de responsable du basketball à l’Externat Saint-Jean-Berchmans, où il a établi l’un des meilleurs programmes au primaire de la région et même de la province. Il se joindra à l’équipe de l’Arsenal avec l’objectif de développer le programme afin de permettre aux élèves-athlètes d’atteindre leur plein potentiel.

Lancement réussi

Photo courtoisie

Presque 50 ans après le décès de Charles de Gaulle (9 novembre 1970), l’historien Roger Barrette a dévoilé une facette inédite de la personnalité du général français, celle de son intérêt soutenu pour le Canada français, dans son livre De Gaulle. Les 75 déclarations qui ont marqué le Québec, lancé récemment à l’Assemblée nationale en présence du consul général adjoint de France, à Québec, Laurent Barbot; de l’ancien ministre québécois, Denis Vaugeois, qui signe la préface de l’ouvrage; de députés et de nombreuses personnalités. M.Barrette, a poussé ses recherches en France, jusqu’à la bibliothèque personnelle du général de Gaulle, à Colombey-les-Deux-Églises, pour écrire ce livre qui regorge de révélations captivantes sur la relation de proximité que de Gaulle a entretenue avec les Québécois pendant 60 ans (1911 à 1970). Sur la photo, Roger Barrette, secrétaire général de la Commission franco-­québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC), est entouré de Denis Racine, coprésident de la CFQLMC, et de Robert Trudel, diplomate à la retraite et ancien secrétaire général de la Commission.

80 ans

Photo courtoisie

Micheline Blais Gosselin de L’Ancienne-Lorette, célèbre aujourd’hui son 80e anniversaire de naissance. Celle qui lit avec attention ma page tous les jours sera évidemment surprise de s’y retrouver ce matin. On me dit qu’elle est toujours de bonne humeur, qu’elle est très serviable pour sa famille (2 enfants et 5 petits-enfants) et ses nombreuses amies. Madame Blais Gosselin se tient en forme en jouant aux quilles, en faisant de la danse en ligne et de l’aquaforme. C’est ce que l’on appelle vieillir en beauté et en sagesse. Bonne fête, ma chère Micheline.

Anniversaires

Photo AFP

Emmanuel Macron (photo), homme d’État français, président de la République française depuis le 14 mai 2017, 42 ans... Mario Martel, chef cuisinier de Québec, 58 ans... Claude Gauvin, FCPA, FCA, ASC, au bureau de Québec de Raymond Chabot Grant Thornton... Katee Julien, chanteuse de Québec...Roc Lafortune, comédien québécois et acteur, 62 ans... Reine Malo, ex-animatrice télé, 72 ans... André Arthur, ex-animateur radio de Québec, 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 21 décembre 2018. Me Auguste Choquette (photo), 86 ans, avocat et ex-député de Lotbinière au Parlement canadien entre 1963 et 1968... 2016. Joanne Corneau, dite Corno, 64 ans, artiste-peintre québécoise de renommée internationale... 2014. Michelle Tisseyre, 96 ans, l’une des pionnières de la radio et de la télévision de Radio-­Canada... 1993. Guy des Cars, 83 ans, écrivain français... 1965. Claude Champagne, 74 ans, compositeur et pédagogue québécois.