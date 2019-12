Un Noël plutôt coquin

Le temps des Fêtes pourrait facilement devenir un moment peu propice à l’intimité si vigilance et planification ne sont pas au rendez-vous. Cela est vrai durant l’année, mais peut le devenir tout particulièrement lorsque l’agenda est mouvementé. La sexualité et les plaisirs tendres peuvent parfois trouver difficilement leur chemin entre les visites chez la famille et les nombreuses célébrations ! Non pas que ce soit dramatique, bien entendu ! Mais voici quelques suggestions plus coquines, pour les personnes qui souhaitent vivre cette période autrement...

Parties féminines

Le Wand – deux

Photo courtoisie

Ce mini-vibrateur rechargeable possède deux moteurs et est conçu pour la stimulation du clitoris ou de toute autre zone érogène. Fait en silicone, il est doté de commandes qui offrent 15 modes de vibrations et 6 niveaux d’intensité. Compact, il se glisse facilement dans votre valise (doté d’ailleurs d’un verrou voyage et d’une pochette de rangement).

Environ 150 $

Calexotics-slay – teaser

Photo courtoisie

Ce vibrateur en silicone ultra-moelleux, de forme compacte et doté de 10 fonctions puissantes, est parfait pour celles qui souhaitent explorer les points de plaisirs intimes. Souple et de taille discrète, il se recharge à l’aide d’un câble USB en 2 heures 30 environ et peut vous procurer jusqu’à une heure trente de plaisir dans ou hors de l’eau ! Environ 50 $

We-Vibe coffret cadeau

Photo courtoisie

Si votre budget vous permet l’achat de ce coffret cadeau (environ 290 $), sachez que vous retrouverez une panoplie de 10 jouets pour adultes avertis :

1. We-Vibe édition spéciale pour couple

2. Womanizer Starlet, un stimulateur clitoridien

3. en version mini le Tango de We-Vibe

4. Dusk de We-Vibe, pour l’exploration anale

5. We-Vibe Lube, lubrifiant à base d’eau et compatible avec les jouets érotiques

6. des Dés sexy

7. une plume

8. les Boules Kegel pour tonifier les muscles du pubococcygien

9. une bougie de massage

10. un bandeau. De quoi satisfaire les plus curieux et les plus audacieux !

Parties masculines

Adore U Glassicles – Eleven

Photo courtoisie

Ce stimulateur à bout courbé pour faciliter la recherche du point P est fabriqué en pyrex non poreux. Pour plus de sensations, il est possible de le placer avant son utilisation, soit quelques minutes au réfrigérateur ou dans un sceau à glaçons ou encore 5 à 10 secondes au four à micro-ondes. Environ 30 $

Hot Octopuss - Pocket Pulse avec télécommande

Photo courtoisie

Un masturbateur léger, qui s’appuie sur le pénis grâce à un manche flexible. Vendu avec une télécommande, il est 100 % submersible. À utiliser seul ou en couple, avec ou sans lubrifiant, vous devez vous attendre à payer environ 145 $ pour ce produit.

We Vibe – Verge

Photo courtoisie

L’anneau pénien vibrant nouvelle génération. Conçu pour que le pénis se glisse à l’intérieur de l’anneau. Si vous souhaitez un massage du périnée, vous n’avez qu’à placer le stimulateur vers le bas et pour d’autres sensations, vous le placez vers le haut. 100 % à l’épreuve de l’eau et rechargeable, le Verge, s’utilise également avec l’appli gratuite We-connect, donc vous pourrez le contrôler de partout, y créer des vibrations personnalisées ou encore jouer avec d’autres produits et d’autres personnes. Environ 130 $.

Tout pour être festifs et vous amuser... dans la bonne humeur, la connivence et le respect !