7 activités gratuites ou pas chères à faire en famille durant la période des Fêtes

Le temps des Fêtes, c’est fait pour passer du temps de qualité en famille. À Québec, on ne s’ennuiera pas cette année. Voici 7 activités gratuites ou pas chères qui vous permettront de profiter de chaque minute.

GLISSER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

À vos toboggans, vos luges et vos traîneaux! Parmi les sites connus et appréciés:

– La Pointe-aux-Lièvres, où l'on peut glisser gratuitement si on apporte son équipement. Sinon, on peut louer une chambre à air pour 4$. Le site est également doté d'une patinoire.

– Le Centre de glisse Myrand, où l’on peut profiter de six glissades: quatre couloirs de niveau débutant et deux de niveau avancé. Le centre offre une salle à manger où vous pouvez apporter votre lunch, et un remonte-pente mécanique est installé. Les prix d'entrée: 2$ pour les 3 à 5 ans, 4$ pour les 6 à 14 ans et 7$ pour les 15 ans et plus.

– Le Centre de plein air de Lévis propose des glissades accessibles les samedis et dimanches, avec une remontée mécanique. Un chalet est mis à la disposition des familles. Les prix d'entrée: gratuit pour les 6 ans et moins, et 5$ pour les 7 ans et plus.

PATINER À LA PLACE D’YOUVILLE

Triple boucle piquée et double lutz à la place D’Youville! L’ambiance est animée grâce à la musique et les passants qui se promènent! Service de location (8$ plus taxes) et d'aiguisage de patin (7$ plus taxes) offert sur place. Patiner en plein cœur du Vieux-Québec, c’est merveilleux!

Pour plus de détails, cliquez ici.

LES MARCHÉS DE NOËL

Photo Simon Clark

Ces marchés sont bien appréciés de ceux qui souhaitent trouver des cadeaux originaux et faits à la main par des artisans passionnés. Dans une ambiance des Fêtes d’antan, voici une belle occasion de faire vos emplettes et dénicher des trouvailles locales géniales que vous ne verrez nulle part ailleurs. Pour des suggestions de marchés de Noël, cliquez ici.

ALLER RENCONTRER LE PÈRE NOËL

Le père Noël a un horaire très chargé. Il réussit à être à plusieurs endroits afin de rencontrer le plus d’enfants possible. Vous pourrez le voir dans les centres commerciaux, dans le Quartier Petit Champlain et au Fairmont Le Château Frontenac.

LA GRANDE FÊTE HIVERNALE

Cette année, ne manquez pas la sixième édition de la Grande Fête hivernale sur la terrasse Dufferin, le samedi 21 décembre et le dimanche 22 décembre (10h à 16h). En plus de s’amuser dans la superglissade, les visiteurs auront droit à une bataille de boules de neige, à des contes et légendes autour du feu et au défi du coureur des bois en raquettes et skis géants!

ALLER SE PROMENER DANS LE VIEUX-QUÉBEC

Alors, on «part» la mijoteuse et on profite à fond de la période de Fêtes! Plusieurs endroits dans le Vieux-Québec sont décorés pour l’occasion.

– Rue du Petit-Champlain et place Royale

– Place D’Youville

– Le Château Frontenac

– Place de l’Hôtel-de-Ville

– Grande Allée et l’hôtel du Parlement

– L’avenue Cartier

MAISON ALPHONSE DESJARDINS

Ici, un Noël victorien dans une magnifique maison d'époque. En famille, décorez un pain d’épice et dégustez du plum-pudding. Ambiance chaleureuse et décorations somptueuses! Pour l’horaire et la programmation, communiquez avec la Société historique Alphonse-Desjardins au 418 835-2090, poste 5562507, ou par courriel à shad@desjardins.com.