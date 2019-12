5 leçons politiques de 2019

Campagne électorale fédérale, scandale SNC, première véritable année au pouvoir de François Legault, l’année 2019 fut riche en leçons dont la classe politique devrait tirer profit alors qu’elle s’apprête à relever de nouveaux défis.

La laïcité ne sera jamais réglée

Photo Simon Clark

« Nous avons enfin tourné la page sur un débat qui perdurait depuis 10 ans », a plaidé François Legault le 16 juin dernier lors de l’adoption de la loi 21.

La vérité, c’est que le débat va perdurer encore longtemps. Les opposants ont déjà demandé à la Cour suprême d’entendre leur demande d’injonction d’ici à ce que la constitutionnalité de la loi soit tranchée par les tribunaux. Puis cette cause sur le fond fera l’objet d’un appel et ainsi de suite. Les recours vont durer des années.

Non, le débat n’est pas clos. Tout comme celui sur la défense du français qui dure depuis l’adoption de la loi 101 en 1977.

L’environnement est incontournable

Photo Courtoisie, Stéphane Renaud

La grande messe du climat de la COP25 s’est révélée un autre rendez-vous manqué. Et pourtant, la dernière année ne marque pas moins un tournant.

Pour la première fois, l’enjeu environnemental s’est imposé lors d’une élection fédérale. Les deux tiers des Canadiens ont voté pour un parti qui promet un virage vert. Le gouvernement Legault s’engage à confondre les sceptiques. Même les stratèges du Parti conservateur reconnaissent que leurs vœux pieux ne suffisent plus. L’année 2019 aura été celle d’une prise de conscience collective.

S’excuser, c’est payant

Capture d'écran

Justin Trudeau et François Legault ont découvert que, face à un électorat cynique, en manque d’authenticité, les excuses valent leur pesant d’or. Je ne parle pas ici des excuses protocolaires dont le chef libéral raffole. Non, les vraies.

L’épisode du blackface aurait pu couler sa campagne électorale, tout comme le fiasco du Programme d’expérience québécoise en immigration et la promesse brisée aux parents adoptants ont failli faire dérailler l’automne du gouvernement Legault. Les excuses sans équivoque de Justin Trudeau ont suscité un débat éclairé sur les préjugés au pays. Le recul de François Legault a envoyé le signal que son gouvernement est capable d’écoute. Dans un cas comme dans l’autre, ils ont ainsi démontré qu’un aveu d’échec peut se révéler un signe de leadership.

Avortement, mariage gai, c’est fini !

Photo Guillaume St.Pierre

L’avortement et le mariage gai ont éclipsé une foule d’enjeux autrement plus urgents pour la société canadienne pendant la campagne électorale. Loin d’être futile, l’exercice fut essentiel.

Le débat autour des convictions personnelles d’Andrew Scheer et leur impact sur un éventuel gouvernement conservateur aura permis de jauger clairement l’opinion publique canadienne, qu’on croyait diviseuse. Or, il semble que le verdict est plutôt clair : tolérer du bout des lèvres ne suffit plus. Le libre-choix et les droits LGBT+ font partie des acquis de notre société et ne doivent plus être remis en question, tout comme le droit de vote des femmes à une autre époque.

Dangereux, les symboles

Photo AFP

Les politiciens adorent les symboles. Ils sont à la fois évocateurs et simples à saisir pour l’électorat. Or, Justin Trudeau aura enfin compris à quel point ils peuvent être dangereux.

Jody Wilson-Raybould incarne parfaitement le problème. Femme, première Autochtone nommée ministre de la Justice, elle incarnait la réconciliation avec les Premières Nations. C’est le poids de ce symbole qui l’a rendue intouchable pendant si longtemps au sein du cabinet et qui a ainsi lancé le scandale SNC-Lavalin.

Du voyage en Inde à la crise SNC-Lavalin, en passant par le voyage sur l’île privée de l’Aga Khan, les symboles ont fini par ternir l’image de ce politicien qui s’en est tant servi pour se faire élire.