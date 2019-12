BOUTET, Anne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 décembre 2019, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Anne Boutet, fille de feu dame Marie-Jeanne Lamontagne et de feu monsieur Robert Boutet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie, soit de 12h à 13h. Elle était la sœur de: feu Gilles (Rita Verreault), Lise (feu Brian Kack), Mariette (Raymond Verreault), Monique (Jean-Louis Martel), Louise (Yvan Thétreault), Michel (Diane Boivin), Pierre (Anita Dumas), René (Aline Lacourtoisie), Françoise (Yvon Rochette) et Marc (Carolle Labonté). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus - soins palliatifs), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.