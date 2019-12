Que ce soit en patinant, en glissant, en skiant, en dansant ou en pratiquant ce sport magique qu’est la course, se retrouver en famille pour générer de l’énergie oxygénée est une grande richesse naturelle. En plus de respirer les uns avec les autres, chaque membre de la famille peut arriver à devenir l’inspiration de l’autre. Cette semaine, pour que bouger par la course en famille devienne gagnant, je vous présente quelques trucs rapides.

Du porte à porte

Quand on y pense, il est assez simple de mettre ses vêtements d’extérieur, d’enfiler des espadrilles ou des bottes légères, d’empoigner la porte et de se dire 1-2-3 GO ! À deux, c’est mieux ; à trois, c’est un top choix ; et à plusieurs, c’est le bonheur. Un sentier est à proximité, il faut en profiter. Et que dire de courir dans un quartier résidentiel qui demeure parfait pour fouiner... Euh, pour s’amuser. Attention de respecter le rythme de chaque coureur en ayant en tête que le corps, par la mécanique, et le cœur, par l’essoufflement, doivent travailler ensemble. Alterner marche et course peut alors être le bon choix pour commencer et surtout pour s’assurer que chacun y trouve son compte sans blessure et dans le plaisir. Il est toujours plaisant que le retour à la maison rime avec quelque chose d’agréable comme un jeu de société en buvant un bon chocolat chaud. Si les idées sur la façon de s’entraîner manquent, voici quelques programmes à votre portée.

lacliniqueducoureur.com/coureurs/programmes-d-entrainement/

Il n’y a pas que la course

L’enfance est une étape de la vie où sont constituées les bases du développement moteur. Bien qu’un ou les deux parents adorent la course (ou tout autre sport), il faut prendre en compte l’importance de bouger de différentes façons pour les enfants.

Courir, marcher, grimper, sauter, attraper, lancer, glisser, patiner et nager sont des exemples d’habiletés motrices fondamentales à développer avant l’adolescence à travers plusieurs activités physiques, dont la course.

Il importe donc de favoriser une diversité de pratique sportive. Parallèlement, spécialiser un enfant dans une seule activité s’accompagne souvent de conséquences physiques, psychologiques et sociales qui peuvent malheureusement avoir une influence négative sur le développement du jeune, du futur athlète et même de l’adulte.

Voilà que toutes les occasions deviennent donc parfaites pour courir et surtout pour bouger en famille... souvent et différemment.

En événements

Les événements organisés demeurent des endroits de choix pour l’ambiance unique qu’ils procurent. La musique, l’animation, les amis, le parcours, les collations et les récompenses d’après-course rendent parfois la magie un peu plus grande. Voici donc des moments de rassemblement sportif pour les mois de janvier et de février à ne pas manquer à Québec :

► Trail de nuit de Stoneham

Quand : 11 janvier 2020

Où : Station touristique Stoneham, Stoneham-et-Tewkesbury

www.skimoeast.com/stoneham-fr.html

► Trail de la nuit polaire

Quand : 18 janvier 2020

Où : Station touristique Duchesnay, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

www.trailnuitpolaire.courseshorizon5.ca

► Trail, neige et BBQ

Quand : 25 janvier 2020

Où : Ski de fond Charlesbourg

www.eventbrite.ca/e/billets-trail-neige-et-bbq-1ere-edition-80700604681

► SnowNergie

Quand : 8 février 2020

Où : Chalet Saint-Julien, Saint-Ferréol-les-Neiges

www.snownergie.ca/info-evenement

► Course du Yéti de la vallée des Glaces

Quand : 16 février 2020

Où : Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

www.vireenordique.com

► Pentathlon des Neiges

Quand : 22 février au 1er mars

Où : Plaines d’Abraham, Québec

www.pentathlondesneiges.com