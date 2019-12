Incontournables, ces Chinois !

2019 va finir en se plantant dans le mur à pleine vitesse. La destitution de Trump, le Brexit, Hong Kong : on a juste envie de fermer les yeux et d’attendre que ça passe. Je prédis toutefois, à voir aller les choses, que la Chine monopolisera l’attention en 2020 et même, soyons réalistes, tout au long de la nouvelle décennie qui commence. Qu’on s’y habitue tout de suite !

La Chine devant tous les autres ? Jetez un œil au reste du monde ! Les États-Unis seront paralysés en 2020, d’abord par le procès en destitution du président Trump, puis par la longue campagne présidentielle. Plus que jamais, les Américains vont se regarder le nombril.

Brexit ? Les Britanniques et les Européens vont tourner et retourner les conséquences possibles. Soyons francs là aussi, il s’agit d’un épiphénomène, un pop-up d’intérêt pour le reste de la planète, tout aussi captivant et futile qu’un autre scandale de la famille royale ou un nouveau bébé de la princesse Kate. Il faut certes toujours se méfier de Vladimir Poutine. L’économie russe est en ruines et pourtant, il est parvenu à garder son pays « sur la mappe », notamment en Syrie. On vient d’Ankara, de Téhéran, de Riyad et même de Jérusalem baiser la bague du tsar des temps modernes. Cela dit, à part une poursuite du cyber-narguage, ce ne sont pas les Russes qui menacent grand monde.

L’Iran est à garder à l’œil. Les sanctions américaines étouffent son économie, génèrent une contestation populaire grandissante qui, elle, engendre contre-réaction et répression des autorités. Ça risque d’aller plus mal avant de s’améliorer. Mais si ça pète, ça va d’abord péter dans leur coin, loin de chez nous.

PENDANT CE TEMPS, EN EXTRÊME-ORIENT...

Les joies et les peines de la communauté mondiale, les bouffées de fierté et les chutes honteuses, c’est de Chine qu’elles viendront. Commençons par Hong Kong : Beijing a fait preuve jusqu’à maintenant d’une retenue inattendue. Il faut s’en réjouir, mais il est strictement impossible de concevoir que Xi Jinping et son entourage finissent par céder devant l’obstination légitime des manifestants et leur exigence d’une autonomie accrue. Ça augure mal.

Comme on voit mal les autorités chinoises reculer face à l’indignation internationale devant le sort réservé aux Ouïghours, les musulmans de la province de Xinjiang. Un million d’entre eux, estime-t-on, ont été parqués dans des camps de rééducation. Pas sûr d’ailleurs que la menace d’un boycottage des Jeux olympiques d’hiver de Beijing en 2022 soit perçue autrement que comme une -volonté d’humilier la Chine, ce qui n’est vraiment pas la meilleure façon de les faire bouger.

L’ÉCONOMIE CHINOISE, LOCOMOTIVE DU MONDE

L’économie chinoise stagne ces derniers temps et Donald Trump prend, à juste titre, une part du crédit (ou du blâme, si l’on convient que tout le monde bénéficie d’une économie chinoise dynamique). Les Chinois ont leurs problèmes internes, dont un très lourd endettement local et un vieillissement accéléré de la population.

Ils persistent toutefois avec ce colossal projet d’investissements, l’initiative « la Ceinture et la Route », une route de la soie pour aujourd’hui qui implique des projets de plusieurs centaines de milliards de dollars dans 152 pays.

Un volet plus sombre de l’influence chinoise tient à l’essoufflement de la démocratie occidentale. On ne peut que grimacer devant l’alternative « autoritarisme politique, ouverture économique » proposée par Beijing, un modèle qui fait déjà des p’tits en Égypte, en Birmanie, aux Philippines et un peu partout en Afrique.

Fareed Zakaria, expert en affaires internationales, racontait récemment avoir demandé à des politiciens et des gens d’affaires d’Asie quelle serait leur décision s’ils devaient choisir entre la Chine et les États-Unis. « Ne posez pas la question. », lui a-t-on souvent répondu, « Vous n’aimerez pas la réponse. »

La Chine, un phare pour 2020. On n’y échappera pas, je vous dis.

Le déclin de la population active en Asie