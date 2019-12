Jourdain s’est fait un nom à l'UFC

Il était encore tôt samedi matin lorsque j’ai pris connaissance des résultats des combats de Charles Jourdain et de Marc-André Barriault, qui étaient en action dans un gala de l’UFC en Corée du Sud.

Comme c’est souvent le cas pour les combattants qui sont avec cette organisation depuis peu de temps, on les avait placés dans des duels compliqués. En bon français, on les avait lancés dans la gueule du loup.

Plusieurs facteurs ne jouaient pas en leur faveur alors qu’ils se battaient à l’autre bout de la planète devant une foule hostile. De plus, ils n’avaient pas encore remporté une victoire au sein de l’UFC après un solide parcours avec l’organisation TKO de Stéphane Patry.

Celui-ci m’avait souvent mentionné que Jourdain allait connaître du succès en raison de son style spectaculaire. Il avait raison. Devant le coriace

Doohoo Choi (14-3), il a causé l’une des surprises de l’année dans l’UFC en l’emportant par knock-out technique.

Toutefois, ce ne fut pas une marche dans le parc pour le combattant originaire de Belœil. Il a été ébranlé par Choi au premier round et il s’est retrouvé en mauvaise posture. Jourdain n’a pas paniqué et il a retrouvé ses esprits pour poursuivre. Il faut du caractère pour surmonter ce type de situation.

Puis, au deuxième assaut, la gauche de Jourdain a fermé les lumières de Choi pour semer la consternation chez les amateurs coréens. Une victoire qui enlève beaucoup de pression sur les épaules du Québécois en prévision de son troisième et dernier combat prévu dans son entente avec l’UFC.

Quitter la maison familiale

Après sa performance convaincante, Jourdain a supplié Dana White de lui donner le boni du « combat de la soirée ». Une somme de 50 000 $ américains aux combattants qui méritent cet honneur.

Jourdain l’a obtenu. Que fera-t-il avec ce montant ?

« Je vais pouvoir sortir du sous-sol de chez mes parents ! » a-t-il répondu avec sa franchise habituelle.

On peut comprendre qu’il pourra maintenant faire une mise de fonds pour l’acquisition d’une propriété.

Ça prouve à quel point il est difficile pour les jeunes combattants de gagner des bourses intéressantes dans les arts martiaux mixtes. Après avoir payé leurs dépenses et leurs impôts, il ne reste pas grand-chose dans leurs poches. C’est leur réalité quotidienne.

En plus d’être jeune, Jourdain est un passionné de son sport. Il fait partie de cette nouvelle génération qui mérite d’être encouragée.

L’avenir de Barriault

Ça s’annonce moins rose pour Marc-André Barriault. Il a subi une troisième défaite par décision en trois combats avec l’UFC.

Qu’est-ce qui l’attend maintenant ?

Son entente est maintenant terminée avec l’organisation. Je ne sais pas si les dirigeants voudront lui donner une ultime chance de se faire valoir. Homme de défis, c’est sûr que Barriault accepterait.

La défaite contre Junyong Park fait très mal, surtout après les sacrifices que Barriault s’est imposés lors de son dernier camp d’entraînement. Ce ne fut pas suffisant. Une réflexion s’impose et on va lui souhaiter qu’elle soit productive.

Domi retrouve ses marques

Photo d'archives, Agence QMI

Le Canadien a survécu à sa dernière semaine dans l’Ouest canadien avec deux victoires. Ce qui est rassurant, c’est le réveil de Max Domi. Au début de la saison, on lui a demandé d’être plus discipliné. Par contre, comme son père Tie le faisait, l’attaquant ne déteste pas se mettre le nez dans les discussions sur la patinoire. C’est dans son ADN et c’est de cette façon qu’il a du succès. Il faut simplement qu’il trouve un équilibre entre sa façon de jouer et les demandes de Claude Julien. La contribution de Domi sera cruciale d’ici la fin de la saison.

Vente des Alouettes : Ambrosie s’enlise

Photo d'archives

Lors de son bilan, le président des Alouettes, Patrick Boivin, avait indiqué que la vente de l’équipe pourrait se régler avant la fin de 2019. Ça n’arrivera pas. Je lance la pierre au commissaire Randy Ambrosie pour cet échec. Il a rencontré plusieurs hommes d’affaires au cours des derniers mois, mais il est incapable de finaliser la transaction. Je m’attends à ce que ça brasse lors des réunions hivernales de la LCF qui se tiendront à Blue Moutains, en Ontario, au début de janvier.

Chavez a raison d’être découragé

Photo d'archives, AFP

La photo voulait tout dire. Le légendaire Julio Cesar Chavez avait la tête entre les mains après avoir vu son fils abandonner durant son combat contre Daniel Jacobs. Lorsqu’il était dans le ring, ce n’était pas une option pour lui. Il laissait tout sur le ring. Ce n’est pas le cas de Julio Cesar Chavez fils, qui accumule les faux pas à l’extérieur du ring et les mauvaises performances. Je comprends très bien les amateurs de Phoenix de lui avoir fait savoir leur mécontentement après cette fin de combat abrupte. Je crois que la fin approche pour Chavez fils.

Être promoteur n’est pas toujours facile

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Camille Estephan était prêt à annoncer les grandes lignes de son gala de février à Rimouski. Simon Kean fera les frais de la finale. Cependant, alors qu’il était en direction du Bas-Saint-Laurent, le patron d’EOTM a été informé que l’adversaire de Kean se désistait. Ses plans étaient bousillés. Estephan, qui devait s’envoler pour le Japon pour le combat de Steven Butler, a dû demeurer au Québec un peu plus longtemps pour régler la situation. Pas toujours évident d’être un promoteur de boxe.