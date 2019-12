La qualité de l’air dans certaines régions du Québec pire qu’à Pékin

Environnement Canada a émis des alertes pour plusieurs régions du centre et du sud du Québec, dimanche après-midi, en raison d’un important couvert de smog sur ces secteurs.

Les régions de la Beauce, de Drummondville – Bois-Francs, Gatineau, de la Haute-Gatineau, Papineau, Lachute, Sainte-Jérôme, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Montmagny, Montréal, Laval, Québec, la Vallée-du-Richelieu, Saint-Hyacinthe, Vaudreuil-Soulanges, Huntingdon, sont visées par l’alerte.

«Les conditions atmosphériques sont susceptibles d'entraîner une détérioration de la qualité de l'air. Les concentrations élevées de polluants devraient persister jusqu'à lundi matin», indique Environnement Canada sur son site web.

Alerte au smog: qualité de l'air à Montréal pire qu'à Pékin.https://t.co/PajVTGnLpB pic.twitter.com/p2J4MtQz5a — Gilles Brien (@GillesBrien) December 22, 2019

À Montréal en après-midi, une station d’échantillonnage située à l’intersection des autoroutes Décarie et métropolitaine a enregistré un indice de qualité de l’air (IQA) de 88, plus élevé qu’à Pékin où il était de 61 au même moment.

La qualité de l’air est considérée comme étant bonne lorsque l’indice se situe entre 1 et 25, acceptable entre 26 à 50 et mauvais lorsqu’il est de 50 et plus.

Mauvaise qualité à Québec

C’est dans la région de Québec, à Lévis que la qualité de l’air était la pire à 17h, selon le site web du ministère de l’Environnement, avec un indice de particules fines le plus élevé dans la province, soit de 111.

En comparaison, l’une des villes les plus polluées au monde, Gurgaon, en Inde, affichait dimanche un indice de qualité de l’air de 166.

«Les personnes les plus vulnérables, comme les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes de problèmes respiratoires ou cardiaques, pourraient être affectées. Pour cette raison, il leur est recommandé de diminuer leurs activités physiques à l'extérieur», indique le ministère de l’Environnement.

Au Québec, le chauffage au bois est la principale source de particules fines qui participe au smog en hiver. La combustion du bois produit le plus grand nombre de ces particules, devant l'activité industrielle et le transport.