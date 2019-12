Le Canadien a connu de meilleures années

Loin sont les années glorieuses du Canadien de Montréal et l’année 2019 n’a pas réglé la situation. La formation la plus couronnée de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) a essuyé un autre échec dans sa quête d’une 25e coupe Stanley.

Impliqué dans une course aux séries éliminatoires avec plusieurs équipes, dont les Blue Jackets de Columbus et les Hurricanes de la Caroline, le Tricolore a été incapable de prolonger sa saison. Deux petits points ont empêché la troupe de Claude Julien de participer à la danse printanière pour une deuxième année consécutive et pour une troisième fois en quatre ans.

Pendant que les rivaux du Canadien faisaient l’acquisition de joueurs tels que Matt Duchene, Charlie Coyle, Nino Niederreiter, Ryan Dzingel et Jake Muzzin, le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, bouchait les trous sur le quatrième trio et sur la troisième paire défensive en effectuant des échanges pour Nate Thompson et Christian Folin. L’inactivité de Bergevin à la date limite des transactions a soulevé l’ire des partisans montréalais et désavantagé la formation montréalaise face à ses concurrents directs pour le reste de la saison.

Le directeur général de la Sainte-Flanelle a tenté un gros coup cet été en déposant la première offre hostile à un joueur autonome avec compensation depuis 2013. Sebastian Aho avait accepté l’offre du Canadien, qui lui proposait une entente de cinq ans qui aurait payé le Finlandais 8,454 millions $ par année, mais les «Canes» ont égalé l’offre et l’attaquant de 22 ans est resté à Raleigh. Le pilote du CH a ensuite manqué son coup sur le marché de l’autonomie complète. Les plus belles prises offensives, Artemi Panarin et Duchene, ont décidé de signer respectivement avec les Rangers de New York et les Predators de Nashville.

Séquence horrible

Un début de saison 2019-2020 rempli d’espoir a tourné au cauchemar pour la troupe de Claude Julien. De la mi-novembre au début décembre, le Canadien a connu l’un des pires passages à vide de son histoire avec huit défaites consécutives. Cette vilaine séquence a débuté au lendemain des blessures de Paul Byron et de Jonathan Drouin. Ce dernier jouera son prochain match seulement en 2020.

Finalement, quelques jeunes joueurs prometteurs ne répondent pas aux attentes placées en eux. À sa deuxième année dans la LNH, Jesperi Kotkaniemi est blessé et ne produit pas autant qu’à sa première année. Pour sa part, Ryan Poehling a fait la navette entre Montréal et Laval. Auteur d’un tour du chapeau à son seul match avec le Canadien en 2018-2019, il a eu un été complet d’entraînement et l’organisation s’attendait sûrement à le voir à temps plein avec le grand club dès le premier jour de la campagne.