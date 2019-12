Le chant des noms: beau et émouvant

En portant à l’écran le roman The Song of Names de l’auteur Norman Lebrecht, le cinéaste québécois François Girard signe un drame historique somptueux et élégant qui n’est pas sans rappeler Le violon rouge, son film le plus célèbre à ce jour.

Londres, 1939. Dovidl, un jeune virtuose du violon d’origine juive polonaise,est recueilli par la famille de Martin, un garçon de son âge, suite à l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Mais un jour, alors qu’il doit donner un concert important, Dovidl, disparaît sans laisser de trace. Quelques décennies plus tard, alors qu’il est maintenant dans la cinquantaine, Martin (Tim Roth) tentera de retrouver Dovidl (Clive Owen) pour comprendre ce qui lui est arrivé ce jour-là.

Construit comme une enquête, Le chant des noms comportait un bon nombre de défis que François Girard (Trente-deux films brefs sur Glenn Gould au Violon rouge) a réussi à relever malgré le fait qu’il ait dû travailler avec un budget assez limité (22 M$) pour ce genre de production.

Musique envoûtante

D’abord, la musique du film, composée par le grand compositeur canadien Howard Shore (Le Seigneur des Anneaux), est à la fois sublime, envoûtante et poignante. Difficile de ne pas être ému devant cette scène déchirante où un rabbin interprète un chant liturgique dans lequel les noms de victimes de l’Holocauste sont évoqués. Le solo de violon de Dovidl, seul sur scène, à la fin du film, se révèle tout aussi saisissant.

Girard a aussi réussi tout un exploit avec la distribution de son film. Les vétérans acteurs britanniques Clive Owen et Tim Roth sont impeccables dans les rôles de Dovidl et Martin adultes, mais le jeu des acteurs qui interprètent ces deux personnages à l’enfance et à l’adolescence mérite également d’être souligné. Il en résulte un film émouvant et parfaitement maîtrisé, qui fait œuvre de mémoire.

Le chant des noms

★★★ ½