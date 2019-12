Les raisons pour lesquelles les Oilers n’ont pas voulu rapatrier Taylor Hall

L’attaquant Taylor Hall a été échangé il y a près d’une semaine des Devils du New Jersey aux Coyotes de l’Arizona. Plusieurs équipes étaient intéressées aux services du dynamique joueur d’avant, dont son ancienne formation, les Oilers d’Edmonton.

Le 29 juin 2016, la formation de l’Alberta avait pris la décision d’envoyer Hall au New Jersey en retour du défenseur Adam Larsson; une transaction qui s’est toujours avérée un peu douteuse de la part du directeur général de l’époque, Peter Chiarelli.

Peu importe, Hall a disputé un peu plus de trois saisons avec les Devils, obtenant au passage le titre de joueur le plus utile de la Ligue nationale en 2017-2018, grâce à une campagne de 93 points en 76 matchs.

Si les Oilers pouvaient avoir en tête de rapatrier Hall à Edmonton, ils ne l’ont pas fait pour deux raisons, d’après ce qu’a indiqué le réseau Sportsnet, samedi soir.

Tout d’abord, la limite de payer de Ken Holland et des Oilers était bien réelle. Les Oilers ne souhaiteraient pas se séparer de leurs meilleurs espoirs en défense, soit Evan Bouchard, Philip Broberg et Dmitri Samorukov.

De plus, les Oilers ont déjà échangé plusieurs choix au repêchage et le temps semble venu pour eux de refaire le plein.

En 2015, ils n’avaient pas de choix de deuxième et troisième tours. En 2017, ils n’ont pu sélectionner au deuxième tour. En 2018, ce sont des sélections de troisième, quatrième et cinquième rondes qui n’étaient plus entre leurs mains.

En l’an dernier, l’équipe n’a repêché que six joueurs.

Pour obtenir les services de Hall, les Coyotes ont dû céder deux choix conditionnels et trois espoirs. Les sélections au repêchage pourraient même devenir toutes deux des choix de premier tour.