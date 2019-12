Secret concernant les données sur les bus vers l’aéroport

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) n’est toujours pas en mesure de chiffrer précisément la fréquentation des parcours qui desservent l’aéroport, et ce, six mois après leur mise en place.

Inaugurés cet été, les parcours 76 et 80 qui mènent à l’Aéroport international Jean-Lesage sont-ils populaires ? Le Journal a multiplié les démarches cet automne pour obtenir réponse à cette question. À tout coup, la déclaration officielle du RTC indiquait que les chiffres « significatifs » ne pourraient être dévoilés qu’après un an d’activités des nouveaux trajets.

Face à la situation, Le Journal a fait, le 28 octobre dernier, une demande d’accès à l’information. Après avoir demandé un délai, la responsable de l’accès aux documents du RTC déclinait notre demande le 26 novembre, ne se référant à aucun article de la loi pour justifier cette décision.

Les données existent

Me Stéphanie Deschênes affirmait alors que les « données mensuelles sont des données préliminaires et non vérifiées ». Les données existent-elles ? Oui, répond la porte-parole du RTC, confirmant que son organisation détient des « données préliminaires » sur la fréquentation des parcours 76 et 80.

Relancé par Le Journal, le contentieux a justifié son refus par le fait que les notes personnelles, les esquisses, les ébauches ou « autres documents de même nature » peuvent se soustraire à la législation.

Ironiquement, le RTC précise que son organisation ne « refuse » pas notre demande, puisqu’elle « s’engage » à fournir les données d’achalandage sur une « base annuelle, une fois qu’elle [sic] auront été vérifiées ».

« 200, 250 personnes »

Fin novembre, le RTC disait prévoir une hausse d’achalandage de 5,5 % en 2019 et de 4,3 % en 2020, lors du dévoilement de son budget pour 2020. Le président de l’organisation a alors déclaré « qu’environ 200, 250 personnes » utilisent de façon régulière les parcours menant à l’aéroport, par jour de semaine, sans ventiler davantage les données.

Le président du RTC Rémy Normand a aussi réitéré la nécessité de laisser vivre le parcours sur une année avant de dévoiler les chiffres officiels, qu’il entend rendre publics uniquement en août. « On pourrait vous sortir les chiffres tout de suite, mais ça ne donne pas le portrait réel de ce que ça va donner dans un an, deux ans ou trois ans », a-t-il justifié.

- Avec la collaboration de Taïeb Moalla et Stéphanie Martin