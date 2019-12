François Girard a toujours eu un penchant pour les drames ambitieux et complexes dont les récits se déroulent sur plusieurs époques différentes. Après Le violon rouge, Soie et Hochelaga, terre des âmes, le réputé cinéaste québécois signe une autre grande fresque historique en portant à l’écran le roman The Song of Names de l’auteur britannique Norman Lebrecht.

Tourné l’an passé à Budapest, Londres et Montréal, Le chant des noms (The Song of Names) relate une histoire d’amitié entre deux garçons avec, en toile de fond, l’Holocauste et la Seconde Guerre mondiale.

L’histoire du film s’amorce à Londres, au début des années 1940. À la suite de l’éclatement de la guerre, Dovidl, un jeune virtuose du violon d’origine juive polonaise, est hébergé par la famille de Martin, un garçon de son âge. Mais alors qu’il doit donner un concert important, Dovidl disparaît sans laisser de traces. Quelques décennies plus tard, alors qu’il est maintenant dans la cinquantaine, Martin (Tim Roth) tentera de retrouver Dovidl (Clive Owen) pour tenter de comprendre ce qui lui est arrivé ce jour-là.

Photo d'archives, Jean-Francois Desgagnés

C’est le producteur torontois Robert Lantos qui a approché François Girard il y a quelques années pour lui offrir la réalisation de cette adaptation du roman de Norman Lebrecht.

« Ce qui m’a attiré dans cette histoire, c’est qu’elle s’inscrit dans un devoir de mémoire », explique François Girard en entrevue au Journal.

« Il y a 50 % des jeunes en bas de 30 ans qui ne savent pas ce que l’Holocauste veut dire. On vit dans une amnésie générale qui fait qu’on oublie et qu’on répète toujours les mêmes erreurs. J’aimais aussi le fait que l’Histoire est en toile de fond parce que le film reste très collé à la quête des deux personnages. C’était un angle original qui me plaisait, compte tenu du fait qu’il y a déjà eu beaucoup de films sur l’Holocauste qui se déroulent dans les camps de concentration. »

Comme c’est le cas dans la plupart des films de François Girard, la musique joue un rôle important dans l’histoire du Chant des noms. On aurait d’ailleurs tendance à croire que c’est un des aspects du projet qui a convaincu le cinéaste et metteur en scène québécois de réaliser le long métrage. Mais ce n’est pas le cas, assure-t-il.

« Le côté musical du film, rendu là, je dirais plutôt que c’était une raison pour ne pas le faire, admet-il. Au départ, j’ai même hésité à cause de cela. À ce moment-ci de ma carrière, ce n’est pas moi qui cours après la musique, c’est la musique qui court après moi. C’est le problème de notre milieu ; les gens veulent que tu te répètes. »

De grands noms du cinéma

Le chant des noms a permis à François Girard de travailler avec plusieurs grosses pointures du cinéma mondial. Ainsi, c’est le grand compositeur canadien Howard Shore (Le Seigneur des anneaux, L’Aviateur) qui a signé la musique du film dont, notamment, un chant liturgique juif dans lequel les noms de victimes de l’Holocauste sont évoqués pour honorer leur mémoire.

Photo courtoisie, Entract Films

Et pour incarner ses deux personnages principaux à l’âge adulte, Girard a fait appel aux célèbres acteurs britanniques Tim Roth et Clive Owen.

« Clive s’est rapidement montré intéressé par le scénario parce que c’était pour lui une belle occasion de montrer ses qualités d’acteur en dehors de son physique de beau bonhomme, souligne François Girard. Comme le personnage de Dovidl aurait facilement pu être antipathique, j’avais besoin d’un acteur charismatique. Et Clive, c’est le charisme incarné.

« Quant au personnage de Martin, il aurait facilement pu tomber dans le sucre et le mélodrame. Mais en donnant le rôle à Tim Roth, je savais que ce serait l’antidote parfait pour éviter cela. C’est sûr que tu n’auras jamais de sucre avec Tim Roth. Bref, c’était le casting parfait. Si c’était à refaire, je voudrais ces deux acteurs-là. »

♦ Le chant des noms (The Song of Names) prend l’affiche le 25 décembre.