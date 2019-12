Un espion sympathique

Julian Assange et Edward Snowden sont très certainement les deux lanceurs d’alerte les plus connus.

Assange croupit dans une prison de Londres depuis plusieurs mois après avoir vécu dans le consulat équatorien pendant six ans, et le second vit depuis six ans en Russie où il s’est réfugié. Les deux risqueraient des peines de prison à perpétuité s’ils étaient condamnés dans leur pays, les États-Unis.

Dans son autobiographie, ­Snowden raconte qu’il a tout risqué pour dénoncer au monde entier la surveillance globale à laquelle chacun de nous est soumis. Celui que ses patrons d’hier qualifient aujourd’hui d’agent double (au service de la Chine), ou même d’agent triple (à la solde des Russes également) a travaillé pour les services secrets américains pendant sept ans. Il a participé, raconte-t-il, « au changement le plus important de l’histoire de l’espionnage américain : le passage de l’espionnage ciblé à la surveillance de masse de populations entières ». Il y a de quoi devenir paranoïaque, même si on n’a rien à se reprocher du côté de la légalité.

L’après 11 septembre

Après les attentats du 11 septembre 2001, les services secrets américains ont juré qu’ils ne se laisseraient plus jamais surprendre. Aussi ont-ils embauché nombre de jeunes cracks de l’informatique, comme Snowden, qui n’avait même pas les qualifications universitaires requises pour faire partie de ce cercle restreint et secret d’informaticiens de la CIA et de la National Security Agency (NSA). Travaillant sous le couvert d’employé chez Dell, il fut chargé d’établir un système à l’échelle mondiale de stockage de données, accessible où que l’on soit dans le monde, à partir d’un « cloud ».

Il fut envoyé, à l’âge de 29 ans à Hawaï, pour honorer un nouveau contrat de la NSA. Son bureau de travail était installé dans un tunnel, sous un champ d’ananas où l’on construisait, du temps de Pearl Harbour, des avions de guerre. De ce terminal souterrain, il avait « un accès quasi illimité aux communications de n’importe qui ayant composé un numéro de téléphone ou pianoté sur un ordinateur ». On pouvait espionner non seulement vos conversations, mais violer votre intimité, connaître vos désirs, vos rêves. Il n’y avait plus de secrets, plus de vie privée. On appelle cela « recueil massif de données », ça fait plus propre. Le monde entier était sous écoute électronique — et continue de l’être, d’ailleurs. Tout cela en violation flagrante des valeurs de toute société libre.

Fake news et confusion

Ne pensez pas qu’il s’agit de science-fiction, ces faits sont racontés par quelqu’un qui a pris des risques énormes pour dévoiler de telles pratiques honteuses, parce qu’il se sentait honteux lui-même. Alors, pour tenter de discréditer les sonneurs d’alerte et les journalistes qui les publient, on pratique la désinformation, les fake news, on crée de la confusion pour que personne ne puisse comprendre ce qui se passe réellement. « On mélange intentionnellement ce qui est authentique et ce qui est fallacieux grâce à des technologies capables de faire régner une confusion globale sans précédent. » Et Snowden d’affirmer que le mensonge a toujours constitué la pratique la plus sombre des services de renseignement. Le président américain Trump, le grand patron de la CIA et de la NSA, ne s’en prive pas d’ailleurs. De tels mensonges ont servi pour justifier le déclenchement de guerres, les enlèvements et les assassinats sélectifs, la pratique de la torture.

Cette autobiographie se lit comme un roman d’espionnage, surtout lorsque Snowden raconte comment il a réussi à copier sur une mini carte SD des dossiers ultrasecrets concernant, entre autres, des rapports de torture, un véritable tour de force. On a beaucoup à apprendre aux côtés de celui qui, adolescent, avait réussi à découvrir qu’il y avait une faille dans le site de Los Alamos, le plus important centre de recherche et de mise au point des armes nucléaires des États-Unis. J’aimerais l’avoir comme ami.