Un peu de magie pour des familles de la DPJ

Des parents suivis par la DPJ et leurs intervenants ont mis les bouchées doubles, cette année, pour voir la magie de Noël briller dans les yeux de leurs enfants, même s’ils ne voient plus leur père ou qu’ils ont vécu de l’aliénation parentale.

« Je n’ai jamais été aussi impuissante de toute ma vie », avoue Isabelle, une mère qui est suivie par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) parce que ses garçons ont subi de mauvais traitements de la part de leur père.

Malgré la lourdeur du rôle qui repose sur ses épaules, elle tient à ce que ses enfants vivent un Noël le plus emballant possible.

Ses fils font partie de la centaine de jeunes de l’est de Montréal qui ont pu, en compagnie de leurs parents, recevoir des cadeaux distribués par un intervenant de la DPJ déguisé en père Noël vendredi, une journée d’activités à laquelle a pu assister Le Journal.

Photo Dominique Scali

« Oh my god ! »

« Merci, merci, merci ! » disait en sautillant une fillette de 3 ans vêtue d’un tutu rose après avoir déballé une boîte de crayons de cire.

« Oh my god, oh my god », ne cessait de répéter un garçon de 8 ans en découvrant un cahier d’autocollants de Star Wars avant de sauter dans les bras du père Noël.

Ces enfants ont tous fait l’objet d’un signalement à la DPJ. Certains vivent avec leurs parents biologiques, d’autres en famille d’accueil.

Chaque année, les éducateurs avaient l’habitude de prendre leur propre temps pour recueillir des cadeaux, de remplir leurs autos et d’aller les porter dans les différentes familles au début du temps des Fêtes.

« Mais, c’était fastidieux », se souvient l’intervenante Barbara Vincent. De plus, il leur arrivait parfois de constater l’absence d’ambiance de Noël dans les chaumières. « Pas de sapin, pas de magie », résume-t-elle.

Pour plusieurs, le manque de sous est en cause. Pour d’autres, l’isolement ou la désorganisation, certains adultes réalisant que Noël approche... le 24 décembre. Dans certains cas, les parents ont simplement besoin d’un coup de pouce.

« Alors, on s’est dit : pourquoi ne pas organiser une activité ? » en plus de donner des cadeaux, a suggéré Mme Vincent.

« Noël, c’est une fête. Et il y a plusieurs parents qui n’ont pas de famille chez qui aller, qui trouvent ça long, le temps des Fêtes », abonde Ella-Claire Pinette, accompagnatrice au comité des usagers du Centre jeunesse.

Les jeunes ont donc tous écrit une lettre au père Noël avec une liste de cadeaux souhaités. Des donateurs se sont ensuite occupés d’acheter les présents. Mais l’ensemble de la journée d’activités était organisé bénévolement par les intervenants.

Produits d’hygiène

Ils ont également trouvé des commandites pour donner pour 3000 $ en cartes-cadeaux d’épicerie, ainsi que 300 sacs remplis de produits d’hygiène comme du savon de qualité et des peignes à cheveux.

« C’est la base, mais certains ne l’ont pas. Ça arrive régulièrement qu’on entre chez des gens et qu’il n’y ait pas de papier de toilette », témoigne Mme Vincent.

Exit l’agressivité, bonjour Noël

Un père qui a réussi à contrôler son agressivité passera un premier Noël avec sa fille de quatre ans cette année.

« Ce n’est pas son premier enfant. Il est même grand-(père). Mais il dit que c’est son premier Noël », raconte l’éducateur Jonathan Dunn à propos de ce père qu’il suit.

« Premier sapin, premier bas de Noël, première photo avec le père Noël », énumère-t-il.

Jusqu’à il y a un an et demi, l’homme avait tant de difficulté à gérer sa colère que les rencontres devaient se faire en compagnie de trois intervenants et même parfois de policiers.

« Puis, il a accepté d’embarquer, de travailler. » Le changement est si significatif que la DPJ songe même à fermer le dossier éventuellement.

Il a été invité à visiter une cousine pendant le temps des Fêtes, le genre d’occasion qu’il ne recevait pas avant.

L’homme a tout de même une panoplie de questions qui font sourire son intervenant. « Je fais quoi à Noël avec un enfant de 4 ans ? J’organise ça comment, un réveillon de Noël ? »

Tout pour revoir ses enfants

« Je n’ai jamais vu une mère ne pas lâcher comme elle », dit Barbara Vincent. « Tous nos programmes, tous nos ateliers, elle disait oui à tout. »

Il y a quelques années, les deux enfants de Noémie (nom fictif) ne voulaient même pas être dans la même pièce qu’elle tant ils souffraient d’aliénation parentale, un syndrome qui fait en sorte que des jeunes rejettent complètement un de leurs parents de façon injustifiée.

La situation est tout autre, cette année, pour cette mère d’origine maghrébine qui veut tout savoir sur les traditions québécoises. Cet été, elle a retrouvé la garde principale de ses petits et fêtera Noël avec eux à côté du sapin qu’elle a acheté l’an dernier.

« Ma fille pose beaucoup de questions. Pourquoi on ne peut pas rester jusqu’à minuit pour voir le père Noël ? Pourquoi à l’Halloween on reçoit des chocolats, et à Noël, des cadeaux ? » illustre-t-elle.

Après avoir habité avec leur père, les deux jeunes ont été placés pendant près de deux ans en famille ou foyer d’accueil, une décision extrêmement rare pour un cas d’aliénation parentale, explique Mme Vincent.

C’est justement ce qui a permis de rétablir leur lien avec leur mère. « L’équipe de la DPJ a toujours été patiente avec moi. Ils m’ont toujours encouragée », témoigne Noémie.

S’ennuyer d’un père dangereux

Cette année, Noël ne sera pas comme les autres pour les enfants d’Isabelle (nom fictif). « Ils n’ont plus de papa. »

« Mon plus vieux, âgé de cinq ans, se sent abandonné. Il se pose des questions. »

Ses deux garçons ont subi des sévices corporels de la part de leur père, explique-t-elle. Ce dernier a donc perdu son droit de garde il y a quelques mois. Quant aux étapes qui lui auraient permis de les revoir, il ne les a pas entreprises.

Il fut une époque où il fallait une heure à la jeune mère pour réussir à habiller son fils aîné, tant il ne voulait pas voir son père, se souvient-elle.

Malgré cette peur, le manque est là. « Ça se voit dans son comportement. Il y a deux jours, il me demandait s’il allait le voir. J’ai dû lui expliquer que non. » Pour ce qui est de son plus jeune, « c’est sûr qu’il ne se souviendra pas de son père [dans le futur] », ajoute-t-elle.

Elle est satisfaite de voir que ses enfants sont maintenant en sécurité. Mais elle se retrouve seule à porter sa famille à bout de bras dans des conditions dramatiques, avoue-t-elle en essuyant ses larmes.

« C’est très dur. Je ne peux pas être le père et la mère en même temps. Si je pouvais, je le ferais », dit-elle.

« Tu es une bonne mère », la rassure Barbara Vincent. Ses enfants vont à l’école tous les jours et ont tout ce dont ils ont besoin, témoigne l’intervenante.

Stigmatisation

Reste qu’Isabelle doit vivre avec la stigmatisation qui entoure le fait d’être suivie par la DPJ. « On se sent jugés. On nous regarde bizarre », illustre-t-elle.

« Mais une chance que la DPJ était là, sinon [mes garçons] seraient encore en train de souffrir, en train d’avoir peur. »

L’activité de Noël qui leur permet de recevoir les cadeaux tant désirés vient donc insuffler un peu de magie pendant cette période difficile. « Mon gars attendait ça avec impatience. »

Son souhait de Noël, pour elle et sa famille, est donc bien senti : « moins de problèmes et plus de sérénité », conclut-elle.