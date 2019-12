Un problème réglé chez les Leafs?

Depuis le début de la saison, le sujet des gardiens substituts constitue un élément incontournable dans les discussions touchant les Maple Leafs de Toronto. Cependant, Michael Hutchinson pourrait finalement avoir trouvé la clé de la solution.

Envoyé dans la Ligue américaine plus tôt dans la campagne, Hutchinson avait éprouvé passablement de difficultés devant le filet. Celui ayant amorcé le calendrier régulier comme adjoint de Frederik Andersen semblait incapable d’acheter une victoire, ayant perdu ses six premières décisions. Toutefois, ses 29 arrêts réalisés samedi lui ont permis de freiner cette disette et d’aider les Leafs à l’emporter 4 à 1 contre les Red Wings de Detroit.

Pour l’ancien des Jets de Winnipeg et des Panthers de la Floride dont la sortie précédente dans la Ligue nationale remontait au 29 novembre, il pourrait s’agir d’un nouvel élan à une carrière qui en a besoin. Son dernier gain au sein du circuit Bettman avant celui-ci datait du 10 janvier et les raisons de se laisser abattre étaient nombreuses.

«Ce fut tout un défi, mais je pense m’être bien débrouillé sur ce plan, a-t-il dit au site NHL.com à propos de l’importance de garder une attitude positive dans les mauvaises périodes. Être rétrogradé est toujours difficile à accepter. Vous devez revenir dans de bonnes dispositions mentalement et vous ne pouvez tout faire seul.»

«Moi et Steve [Brière] entretenons une bonne relation et il y a plusieurs personnes au sein de l’organisation prêtes à parler ouvertement, a-t-il ajouté, citant au passage son instructeur des gardiens. Honnêtement, vous vous sentez mieux et vous êtes plus disposé à offrir le meilleur de vous-même quand vous avez cette chance.»

Des coéquipiers qui sont là pour aider

Le gain obtenu par Hutchinson samedi était en fait le premier empoché par un gardien autre qu’Andersen dans le camp torontois cette saison. Tous étaient évidemment heureux pour le numéro 2 à l’intérieur du vestiaire.

«C’est formidable de pouvoir l’aider à gagner ce match, a affirmé l’attaquant Auston Matthews. Il a effectué des arrêts incroyables, surtout tôt dans le match. On s’est fait prendre à contre-pied et en deuxième période, on était incapable de prendre possession de la rondelle en zone neutre. Cependant, il était là pour bloquer des tirs. Nous sommes extrêmement contents pour lui et on entendait d’ailleurs la foule l’encourager. C’était un moment spécial.»

Maintenant, il reste à voir ce que fera Hutchinson à sa prochaine sortie. Il pourrait voir de l’action le weekend prochain, car les Leafs joueront deux fois en autant de soirs, vendredi et samedi, soit dans l’ordre contre les Devils du New Jersey et les Rangers de New York.