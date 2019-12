Une autre corde à l’arc de Danault

WINNIPEG | Phillip Danault est parvenu à réussir, samedi soir à Edmonton, ce qu’il n’avait toujours pas fait à ses 303 premiers matchs dans la LNH : inscrire un but en supériorité numérique.

Puisqu’il utilisait le Québécois principalement pour défendre le territoire de sa formation à court d’un homme, Claude Julien hésitait à l’envoyer dans la mêlée en attaque massive. Toutefois, les blessures à Jonathan Drouin et à Paul Byron ne lui ont guère laissé le choix.

Il ne s’agit que d’un but, diront certains. Soit. Toutefois, au cours des trois premiers matchs de ce voyage, le Québécois a participé à deux des trois buts inscrits par l’attaque massive montréalaise. Trois buts en cinq occasions, ce qui vaut la peine d’être précisé.

Calque de Bergeron

D’ailleurs, depuis le 5 décembre, match au cours duquel son entraîneur-chef a commencé à l’utiliser avec plus de régularité dans cette facette du jeu, Danault a récolté trois points en supériorité numérique, ce qui lui permet d’occuper le premier rang de l’équipe, au cours de cette période, sur un pied d’égalité avec Max Domi.

Danault est-il en train d’ajouter une autre corde à son arc ?

Déjà qu’en compagnie de Brendan Gallagher et de Tomas Tatar, il a le mandat de museler les meilleurs trios adverses ; ce qu’ils réussissent plutôt bien, tout en parvenant à être le trio le plus productif de l’équipe.

Vers une saison de 60 points

En maintenant le rythme actuel, le Victoriavillois fracasserait le plateau des 60 points pour la première fois de sa carrière. Une production qui le surprend un peu, contrairement à son entraîneur.

« Je ne peux pas dire qu’il me surprend. Il était un bon joueur chez les juniors, a déclaré Claude Julien lors de l’arrêt de l’équipe à Edmonton. Il a commencé sa carrière en étant un centre un peu plus défensif. Maintenant, il joue avec des gars qui ont un peu plus de talent offensif. C’est sûr que ça aide. Mais sa confiance grandit également. »

Il y a déjà quelques saisons que Danault soutient qu’il modèle son jeu sur celui de Patrice Bergeron. Plus les années passent, plus il y parvient. D’ailleurs, son pourcentage d’efficacité de 54 % dans le cercle des mises en jeu est une autre sphère du jeu dans laquelle il s’en approche.

De la manière dont vont les choses, il obtiendra assurément quelques mentions pour le trophée Selke, remis à l’attaquant défensif par excellence du circuit. L’an dernier, il avait pris le septième rang du scrutin en récoltant 80 votes, dont un de première place.