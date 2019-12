Une soirée assez spéciale attend Alain Vigneault

L’entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie, Alain Vigneault, ne le cache pas : le match de lundi soir contre les Rangers de New York revêt à ses yeux un cachet particulier.

Effectivement, l’homme de 58 ans retrouvera les Blueshirts pour la première fois depuis qu’ils l’ont congédié le 7 avril 2018. Le Québécois n’a pas dirigé dans la Ligue nationale de hockey (LNH) la saison passée et le duel prévu à Philadelphie sera le premier opposant les Flyers aux Rangers en 2019-2020.

Celui ayant conservé une fiche de 226-147-37 en 410 parties dans la Grosse Pomme et mené New York vers une participation à la finale de la coupe Stanley conserve de bons souvenirs de son passage dans la métropole américaine.

«Ce sera spécial pour moi, a-t-il admis au site NHL.com. Il n’y a toutefois pas beaucoup de joueurs qui sont restés là depuis la dernière fois que j’ai dirigé là-bas, même si ça fait un an et un peu plus. [...] Tout ce que je peux dire, c’est que New York est une organisation de première classe avec des gens de première classe. Ils ont fait ce qu’ils considéraient juste et ça fait assez longtemps que je suis dans ce milieu pour comprendre et respecter cela. Ils ont passé à autre chose et moi aussi. C’est le temps d’apprécier ce qui se passe à Philadelphie.»

Le temps file à vive allure

En fait, Vigneault a déjà eu le temps de laisser tomber la poussière après son départ au printemps 2018. Il a préféré s’accorder une pause du hockey afin de recharger ses batteries à son domicile floridien.

«Ça faisait 12 ans d’affilée que je dirigeais : sept à Vancouver et cinq à New York. Ce sont deux gros marchés et j’avais sûrement besoin d’une année pour retrouver l’énergie et retomber en amour avec le hockey. Et c’est ce que j’ai fait. Je n’ai rien suivi du tout jusqu’en février, mis à part une période ici et là, a-t-il expliqué. Par contre, j’ai travaillé sur mon golf et quand j’ai réalisé que je n’allais pas être meilleur, je me suis dit que je devrais revenir derrière le banc.»

«Le temps passé m’a fait comprendre que le hockey me manquait. Lorsque j’ai obtenu la chance d’être l’entraîneur de l’équipe canadienne [au Championnat du monde 2019] et reçu peu après l’appel de Chuck [Fletcher, directeur général des Flyers], l’enthousiasme était de retour.»