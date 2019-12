NORMAND, Chantal



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 décembre 2019, à l'âge de 60 ans et 6 mois, est décédée madame Chantal Normand, conjointe de monsieur Jacques Rousseau. Elle était la fille de feu dame Yvette Allaire et de feu monsieur Gérard Normand. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres au:. Outre son conjoint Jacques, elle laisse dans le deuil ses enfants: Geneviève (Éric Darveau) et Catherine (Maxime Harton); ses petits-enfants: Charlotte, Victor et William; son frère feu Michel Normand ; ses belles-soeurs de la famille Rousseau, Liliane (Jean Benoît), Aline (Marc Clotuche) Louise (Lothar Weisshuhnn), Denise (Marc Nolin); sa grande amie France Charrier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient également à remercier tout le personnel médical de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins qu'elle a reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.