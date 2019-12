Avertissement concernant la crème anti-démangeaison Atoma

Les parents ou les gardiens de jeunes enfants doivent se méfier de la crème anti-démangeaison Atoma en raison d’une erreur d’étiquetage.

Cette crème contenant du chlorhydrate de diphénhydramine à 2% ne doit pas être administrée à des enfants de moins de deux ans sans consulter un médecin, contrairement à ce qui est écrit sur le tube.

Santé Canada a précisé lundi que ce produit a donc été rappelé par la compagnie Taro Pharmaceuticals de manière préventive afin d’éviter une mauvaise utilisation sur des enfants de moins de deux ans.

Puisque la qualité de la crème anti-démangeaison Atoma n’est pas en cause, ceux qui la possèdent n’ont pas à la retourner.

«Sous forme de crème à 2 %, le chlorhydrate de diphénhydramine est un antihistaminique sans ordonnance utilisé pour soulager les démangeaisons associées entre autres aux morsures ou aux piqûres d'insectes (y compris celles d'abeilles), aux coups de soleil, à la dermite allergique à l'herbe à puce ou au sumac vénéneux ainsi qu'aux irritations légères de la peau», a précisé Santé Canada dans un avis publié lundi.

Elle n’est par contre pas recommandée pour les enfants de moins de deux ans en raison de risques d’effets secondaires, comme la nervosité, l’irritation et la difficulté à dormir. Elle peut même entraîner des maux plus graves comme des spasmes musculaires, de la difficulté à respirer et des convulsions.

Ces crèmes ont été vendues partout au pays depuis le 29 juillet dernier.