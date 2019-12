Beaucoup de respect pour Chiarot

WINNIPEG | L’appréciation d’un athlète dans son milieu se mesure souvent par la façon dont il est accueilli lorsqu’il y revient pour la première fois après avoir été échangé ou après s’être entendu avec une autre formation. Ce sont des signes qui ne mentent pas.

Lundi matin, dans les couloirs du Bell MTS Place de Winnipeg, alors qu’il saluait les membres des médias affectés à la couverture des Jets et qu’il s’arrêtait pour discuter avec le personnel de l’équipe, il a été possible de constater que Ben Chiarot avait laissé une marque positive dans l’entourage des Jets.

Même chose au sein du vestiaire dans lequel il a passé les cinq premières saisons de sa carrière.

Photo d'archives Josh Morrissey

Défenseur des Jets

« Je suis heureux de le voir connaître du succès avec le Canadien. Il a travaillé pour obtenir ce qu’il a. Il n’a jamais rien eu tout cuit dans le bec », a déclaré Josh Morrissey, quelques heures d’affronter son ancien coéquipier pour la première fois.

L’arrière de 24 ans a raison. Le parcours de Chiarot vers la LNH fut un peu plus ardu que le sien. Même s’il est de quatre ans son aîné, Chiarot s’est taillé un poste régulier à la ligne bleue des Jets une année seulement avant l’Albertain.

Voilà peut-être ce qui a contribué à tisser des liens d’amitié entre les deux défenseurs.

« Il est celui de qui je voulais m’inspirer à mon arrivée dans la LNH. Il m’a grandement aidé à réussir la transition entre le hockey junior et le niveau professionnel. J’ai toujours apprécié son aide », a souligné Morrissey.

Grands amis

Pas facile, en effet, de faire son chemin dans un monde d’hommes lorsqu’on sort à peine de l’adolescence. Morrissey avait 21 ans lorsqu’il s’est joint aux Jets après une seule saison complète avec le Moose du Manitoba.

Cependant, il avait côtoyé Chiarot pendant quelques semaines, deux ans plus tôt, alors qu’il avait été invité à terminer la saison avec les IceCaps de St. John’s, le club-école des Jets à ce moment.

« Il m’a aidé à me familiariser avec ma nouvelle réalité : le calendrier, la vie sur la route, a-t-il précisé. Même plus jeune, il avait l’attitude d’un vétéran. Il a été très accueillant à mon égard. Il a toujours été là lorsque j’avais besoin de lui. Immédiatement, on est devenus des amis. »

D’ailleurs, c’est chez les Morrissey que Chiarot a passé la soirée de dimanche, lui qui était l’invité de la famille.

« Il est venu souper à la maison. J’ai dû m’occuper de tout. Alors, si vous pouvez me proposer un restaurant dispendieux de Montréal, je pourrais lui demander de m’y inviter à ma prochaine visite », a lancé le défenseur des Jets.

Ce à quoi Chiarot a plus tard rétorqué : « Ce n’est même pas lui qui cuisine les repas. Il a signé une belle prolongation de contrat, alors il a engagé quelqu’un qui les fait pour lui. »

partenaire idéal

Si Morrissey a perdu un bon ami lorsque Chiarot s’est entendu avec le Canadien, Paul Maurice a perdu l’un de ses piliers à la ligne bleue.

« On connaissait la valeur de Ben. Toutefois, nous étions dans une situation où plusieurs jeunes joueurs allaient demander d’importantes augmentations de salaire. Nous avons dû prendre de difficiles décisions », a-t-il expliqué.

L’entraîneur-chef des Jets n’est pas surpris de voir son ancien protégé connaître du succès dans l’uniforme tricolore. Pas plus que de le voir occuper un poste sur la première paire de défenseurs montréalaise.

« Shea Weber et Dustin Byfuglien jouent de façon un peu différente, mais ils ont tous deux profité du style de Ben. C’est une version classique du défenseur à caractère défensif. Il permet à son partenaire de se porter en attaque. Cependant, il est capable de bouger la rondelle et il peut décocher de bons tirs. Il est un défenseur pas mal complet. »

D’ailleurs, le jeu de Weber paraît beaucoup plus solide depuis que Chiarot se trouve à sa gauche. Il semble moins hésitant à se porter en attaque. Marc Bergevin et Claude Julien ont peut-être trouvé le partenaire idéal qu’ils recherchaient depuis longtemps.