Comment l’audio a-t-il évolué dans l’automobile?

Alors que Francis Gauthier de chez Fortin Auto Radio était de passage au micro de QUB Radio pour l’émission Le Guide de l’auto, Antoine Joubert et Germain Goyer en ont profité pour aborder l’évolution de l’audio dans l’automobile.

À LIRE AUSSI: Sécurité routière: Bertrand Godin nous en parle

À LIRE AUSSI: Balado: combien ça coûte, restaurer une voiture?

Si les caisses de son et radios de Clarion ou Pioneer étaient populaires à une époque pas si lointaine, l’offre de produits s’est diversifiée avec le temps. En effet, M. Gauthier mentionnait que «la grosse demande au niveau du Bluetooth est souvent pour la musique. Les gens veulent avoir des conversations téléphoniques en mains libres, mais principalement, la grosse demande est de pouvoir écouter sa musique simplement sans fil.»

Il rajoute aussi que «de plus en plus les compagnies avec les nouvelles technologies font des plateformes automobiles comme Apple CarPlay ou Android Auto directement dans des modules d’interface que nous, on va être capable de rajouter au niveau du véhicule à même l’écran d’origine.»

Au cours de cette émission, les deux animateurs ont aussi échangé sur les nouveaux Chevrolet Tahoe et Suburban, sur le retour de la boîte manuelle chez MINI ainsi que sur le prix moyen des véhicules neufs qui dépasse les 40 000 $ au Canada.

Ils ont aussi livré leurs impressions de conduite sur les Toyota Sienna et Nissan Sentra récemment essayées.

Avec Germain, Antoine revient également sur sa dernière chronique portant sur l’endettement automobile . Ils décortiquent l’histoire d’un propriétaire de Kia Sorento qui assume des versements associés à une somme de 72 000 $ alors que le prix coûtant n’étant que de 48 000 $.

Le Guide de l’auto, c’est tous les samedis à 10 h sur QUB Radio.