Daniel Lacroix est le nouvel entraîneur-chef des Wildcats de Moncton

L’ancien entraîneur-adjoint du Canadien de Montréal Daniel Lacroix a été nommé pilote des Wildcats de Moncton, dans la LHJMQ, lundi.

L’ex-attaquant, qui a occupé le poste d’adjoint à Montréal entre 2014 et 2018, était récemment l’entraîneur-chef de la formation de Cologne en Allemagne. Il a aussi brièvement occupé le poste d’instructeur-chef de l’équipe nationale de la Lituanie. Il s’agira également d’un deuxième séjour dans l’organisation des Wildcats pour Lacroix, qui a été adjoint avec l’équipe, ainsi que pilote par intérim entre 2002 et 2006.

«Je suis très heureux qu’on m’offre d’entraîner les joueurs des Wildcats et j’ai hâte de retourner à Moncton, a déclaré Lacroix dans un communiqué. C’est une équipe solide et une organisation de haut niveau. J’ai hâte de rencontrer les joueurs et le personnel, et de me préparer en vue d’une deuxième moitié de saison fructueuse.»

«Dan est un grand communicateur qui possède une formidable expérience derrière le banc, a pour sa part mentionné Robert K. Irving, le président de l’organisation. C’est un homme passionné et il fait profiter ses joueurs de cet enthousiasme chaque jour. Nous sommes ravis de savoir que Dan se joint à notre équipe et nous aidera à gagner.»

Lacroix, qui a disputé 188 matchs dans la Ligue nationale, a aussi été entraîneur-adjoint avec les Islanders de New York et le Lightning de Tampa Bay. Il remplacera John Torchetti, congédié à la mi-décembre, et dirigera pour la première fois samedi, à l’occasion d’une partie contre les Islanders de Charlottetown.