De grands athlètes québécois et canadiens ont dit adieu au sport en 2019

De grands athlètes québécois et canadiens ayant marqué la scène sportive internationale ont mis un terme à leur carrière en 2019. En voici quelques-uns qui nous manqueront particulièrement.

Alex Harvey

Photo d'archives, AFP

Le fondeur Alex Harvey a mis un terme à sa prolifique carrière au printemps, sur les plaines d’Abraham, en raflant deux médailles d’argent aux Finales de la Coupe du monde de ski de fond. L’athlète de 31 ans de Saint-Ferréol-les-Neiges a totalisé 33 médailles en Coupe du monde et a accédé cinq fois au podium en Championnats du monde. Gagnant des titres mondiaux au sprint par équipe avec Devon Kershaw en 2011 et au 50 kilomètres en 2017, Harvey a représenté trois fois le Canada aux Jeux olympiques.

Georges St-Pierre

Photo d'archives, Agence QMI

Après s’être élevé au rang de légende des sports de combat, Georges St-Pierre s’est retiré en février. Son dernier duel dans l’octogone, il l’a livré le 4 novembre 2017. Il avait alors défait Michael Bisping pour mettre la main sur le titre des poids moyens de l’Ultimate Fighting Championship (UFC). Le Québécois de 38 ans a conservé un dossier de 26-2 au cours de sa carrière dans l’UFC. Il a également détenu les ceintures des poids mi-moyens de 2006 à 2007 et de 2008 à 2013. Un autre combattant ayant marqué le Québec, le boxeur Lucian Bute, a officialisé sa retraite en mai.

Samuel Girard

Photo d'archives, Didier Debusschère

Le patineur de vitesse courte piste Samuel Girard a pris tout le monde par surprise en annonçant sa retraite sportive à 22 ans. Sacré champion olympique au 1000 mètres à Pyeongchang, l’athlète de Ferland-et-Boilleau avait également récolté une médaille de bronze avec le relais canadien à ses premiers Jeux olympiques, en 2018. Cinq fois médaillé en championnats du monde, Girard représentait l’avenir de l’équipe canadienne sur courte piste. Ses coéquipiers Kasandra Bradette et Charle Cornoyer ont également accroché leurs patins en 2019.

Tessa Virtue et Scott Moir

Photo d'archives, Ben Pelosse

Cinq fois médaillés olympiques, les patineurs artistiques canadiens Tessa Virtue et Scott Moir ont annoncé leur retraite. Le couple a connu une sortie grandiose aux Jeux de Pyeongchang en raflant l’or aux épreuves de danse et par équipe. Les Ontariens avaient également décroché le titre olympique en 2010, à Vancouver. Aux Jeux de Sotchi, en 2014, ils avaient mérité l’argent en danse et en équipe. Ils ont également remporté trois titres mondiaux au cours de leur carrière (2010, 2012, 2017). La médaillée de bronze des Jeux de Pyeongchang et championne du monde de 2018, Kaetlyn Osmond, a aussi accroché ses patins. La patineuse originaire de Terre-Neuve est la Canadienne la plus décorée de l’histoire sur le plan individuel.

Roberto Luongo

Photo d'archives, Martin Chevalier

Le gardien Roberto Luongo s’est retiré à l’âge de 40 ans, après 19 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il sera le premier joueur des Panthers de la Floride, avec qui il a passé 11 saisons, à voir son numéro (1) retiré, le 7 mars prochain. Le Montréalais a disputé 1044 matchs dans la LNH et est le troisième gardien comptant le plus de victoires (489) après Martin Brodeur (691) et Patrick Roy (551). Il a également remporté deux fois l’or olympique avec le Canada (2010 et 2014). Le hockeyeur ontarien Rick Nash a aussi mis un terme à sa carrière.

D’autres grands noms ont annoncé leur retraite sur la scène internationale :