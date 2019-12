Elle veut gagner le cœur de 200 millions de gamers

Google mise sur la Québécoise Jade Raymond pour bâtir son empire mondial du jeu vidéo Stadia, qui veut séduire ses 200 millions de joueurs.

« On a plus de 200 millions de joueurs qui vont sur YouTube chaque jour. Avec la technologie de Stadia, on va pouvoir cliquer sur des liens et faire la transition parfaite entre le visionnement d’une vidéo pour aller jouer tout de suite », a expliqué au Journal la v.-p. vedette de Google, Jade Raymond, dans une rare entrevue.

Contrairement aux consoles de jeux habituelles ou aux applications de nos téléphones et tablettes, Google Stadia permet de jouer à des jeux en ligne de partout en un seul clic avec nos télés, ordinateurs portables, tablettes et téléphones.

Pour la numéro 1 du jeu vidéo de Google, qui dit avoir reçu plus de 2000 CV de développeurs souhaitant travailler à son studio de Montréal depuis mars, cette façon révolutionnaire de jouer sans console « va changer complètement les choses ».

Concurrent chinois

Dans cette guerre du divertissement en ligne, les Chinois de NetEase qui viennent d’ouvrir leur studio ici le mois dernier risquent de ne pas faire de cadeaux à Google.

Car NetEase a les moyens de ses ambitions. Son PDG fondateur, William Ding, est le huitième homme le plus riche de la Chine avec une fortune de plus de 24 G$, selon Forbes.

Mais pour Jade Raymond, pas question de se laisser impressionner par quiconque. Pour elle, la recette du succès est simple : il faut créer une belle culture d’entreprise où les gens se sentiront bien.

« On n’a pas besoin de penser aux autres. On doit se concentrer sur notre culture d’entreprise et nos bons projets », insiste-t-elle à propos de l’arrivée du dragon chinois.

C’est ce désir de s’entourer d’une équipe de développeurs motivés qui l’a poussée à acheter le producteur québécois Typhoon Studios, lancé par d’ex-employés d’Ubisoft, de Warner Bros et d’Electronic Arts, la semaine dernière.

Achat stratégique

Grâce à cette acquisition clé, Google Stadia s’enracine pour de bon au Québec.

« Pour l’instant, on se concentre sur Montréal. On veut avoir toute l’équipe dans le même bâtiment. S’il y a un agrandissement, ça sera à Montréal », ajoute Mme Raymond, en refermant la porte à l’ouverture d’autres studios en région.

Quand on demande à la v.-p. de Google si sa plateforme pourrait servir à traquer ses utilisateurs comme a admis le faire Facebook, Jade Raymond répond qu’elle se posait les mêmes questions avant de travailler pour Google, mais qu’elle a pu constater de l’intérieur que ce n’est pas le cas.

« La première chose que tout le monde apprend [chez Google], c’est que l’on ne va pas prendre ces infos-là. On ne partage pas ces infos-là. On n’y a même pas accès », dit-elle en racontant sa première visite aux quartiers généraux du géant californien après son embauche en mars dernier.

Le Québec, terre promise des producteurs de jeux vidéo

Le Québec est devenu la terre promise des producteurs de jeux vidéo avec la plus forte concentration de studios étrangers au monde, soit plus d’une cinquantaine.

« On a la plus grande concentration de filières internationales au monde. Notre ingrédient magique, c’est la qualité de la main-d’œuvre senior », souligne avec fierté Nadine Gelly, directrice générale de l’Alliance numérique.

Communications, marketing, ressources humaines... l’industrie du jeu n’embauche pas que des développeurs et des dessinateurs, s’empresse d’ajouter Mme Gelly.

« Il y a même des spécialistes en cheveux, lance-t-elle avec une pointe d’humour. Il y a des gens qui sont embauchés parce qu’ils sont bons dans la vie pour faire bouger les poils et les cheveux dans un jeu ».

Pour le directeur général de la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec, Jean-Martin Aussant, il y a carrément un « effet Montréal ».

« Les Américains nous parlent de “l’effet Montréal” quand ils parlent du jeu vidéo ici. Il y en a qui comprennent mal pourquoi des concurrents ici vont coopérer. Par exemple, en se prêtant des employés d’un studio à l’autre », observe-t-il.

Si au départ l’environnement fiscal a aidé, estime l’ancien député Jean-Martin Aussant, les fameux crédits d’impôt n’expliquent plus à eux seuls l’engouement pour le Québec.

Une fière Québécoise qui valorise le français

La v.-p. de Google Jade Raymond estime que la maîtrise de la langue française est essentielle pour atteindre les plus hauts sommets dans la vie comme en affaires.

« J’adore Montréal. Je suis très fière d’être Québécoise. J’étais super contente de pouvoir revenir ici avec mes enfants après avoir ouvert Ubisoft Toronto, parce que je voulais que mes enfants puissent aller à l’école en français », confie la femme de 44 ans.

Après avoir travaillé chez Sony (New York), EA (San Francisco), Ubisoft (Toronto et Montréal), elle ressentait le besoin de rentrer au bercail pour vivre dans sa langue maternelle.

« Je trouve que c’est vraiment un luxe d’avoir les différentes cultures que l’on a à Montréal », ajoute la haute dirigeante, qui a fréquenté le Collège Marianopolis et l’Université McGill en informatique pour maîtriser également l’anglais.

Pour celle qui a dû se battre pour avoir sa place dans le monde du jeu vidéo, il est aussi essentiel d’en faire plus pour que les femmes puissent progresser professionnellement.

« J’aime encourager d’autres jeunes femmes à avoir confiance en elles pour les aider à bâtir leur carrière. Je suis vraiment contente de pouvoir aider d’autres femmes à avoir du succès », insiste la v.-p. de Google, qui vient elle-même d’une famille de trois filles.

Cinq studios étrangersde jeux vidéo au Québec

Le crédit d’impôt aux entreprises multimédia a été créé par Bernard Landry, alors ministre du gouvernement Bouchard, en 1996. Depuis, des dizaines de studios étrangers ont élu domicile au Québec.

Ubisoft (France)1997

Jeux connus : Assassin's Creed, Far Cry

Chiffre d’affaires : 2,5 G$ (2018)

Valeur en Bourse : 10,5 G$

EA (États-Unis) 2004

Jeux connus : Army of Two : Le cartel du diable, Army of Two : Le 40e jour

Chiffre d’affaires : 6,8 G$ (2018)

Valeur en Bourse : 41,3 G$

Eidos (Japon) 2007

Jeux connus: Tomb Raider, The Avengers

Chiffres d’affaires : 2,8 G$ (2018)

Valeur en Bourse : 8 G$ (maison-mère Square Enix)

WB Games (États-Unis) 2010

Jeux connus : Batman : Arkham Origins, Lego Legends of Chima Online

Chiffres d’affaires : 225 G$ (2018)

Valeur en Bourse : 374,5 G$ (maison-mère AT&T )

Google Stadia (États-Unis) 2019

Jeu à venir : Journey to the Savage Planet (janvier 2020 avec Typhoon Studios)

Chiffre d’affaires : 180 G$ (2018)

Valeur en Bourse : 1149 G$ (maison-mère Alphabet)

Une industrie florissante au Québec

Studios: 218

Emplois: 13 000

Salaire moyen: 75 900 $

Âge moyen des employés: 28 ans

Retombées économiques pour l’ensemble du Canada: 4,5 G$

Source : Chiffres pour le Québec de l’Association canadienne du logiciel de divertissement, 2019