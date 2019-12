Homophobie: changer les perceptions

Un couple homosexuel se présente à une billetterie avec leurs deux jeunes enfants et demande le tarif familial. Le préposé à la caisse leur répond qu’il ne peut pas le leur donner parce qu’ils ne sont pas une «vraie famille »...

Une employée est en réunion avec une collègue nouvellement embauchée. Un autre employé les aperçoit et, tout en restant sur le pas de porte, jette à la blague à la nouvelle recrue : « Fais attention, tu sais qu’elle est lesbienne ! »

Deux scènes de la vie quotidienne... Elles dénotent que, malgré une plus grande ouverture à la diversité sexuelle, les préjugés persistent envers les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queers (LGBTQ).

MOI, HOMOPHOBE ?

Les manifestations homophobes prennent diverses formes dont certaines plus subtiles. Des gens, en raison de biais souvent inconscients, émettent des commentaires ou posent des gestes sans trop se rendre compte de leur impact. Présumer de l’hétérosexualité d’une personne lesbienne, questionner de manière évasive une personne bisexuelle sur sa vie sexuelle sont des exemples d’une homophobie dite « ordinaire ». Elle est plus fréquente que les manifestations plus directes et agressives, mais n’en porte pas moins atteinte à l’intégrité de la personne visée. Celles qui en sont la cible peuvent vivre un sentiment d’isolement, connaître une baisse d’estime de soi, développer des troubles anxieux. Elles seraient aussi moins productives au travail et moins loyales envers leur employeur.

PASSER À L’ACTION

Selon la Loi sur les normes du travail, les entreprises doivent mettre en place les mesures appropriées pour prévenir la discrimination et le harcèlement psychologique et intervenir pour y mettre fin lorsqu’une telle situation est portée à leur connaissance.

Ouvrir son organisation à la diversité pose certainement des défis. Il existe des ressources en ligne pour aider les employeurs à prendre les moyens appropriés.

Cela dit, il n’y a pas que les organisations qui ont un rôle à jouer. Chacun d’entre nous peut, au quotidien, influencer le changement. Combattre l’homophobie et faire en sorte que ces discriminations ne soient plus banalisées, c’est contribuer à une société plus respectueuse et inclusive.

De grandes avancées... mais beaucoup reste à faire

Au sein de la population québécoise, ce sont près de 8 personnes sur 10 qui se considèrent ouvertes à la diversité sexuelle, selon une enquête récente. Toute fois, plus de 40% des répondants disent avoir été témoins de gestes ou des paroles discriminatoires envers des personnes homosexuelles, bisexuelles ou trans. L’homophobie reste présente dans la société et notamment au travail. Une enquête menée en Ontario auprès de personnes s’identifiant comme faisant partie d’une minorité sexuelle, montrait que 29% d’entre elles disaient vivre de la discrimination dans leur milieu professionnel. De celles-ci, 90% affirmaient la subir plus d’une fois par mois.

Pour en savoir plus

HOMOPHOBIE ET TRANSPHOBIE

Un site qui donne de l’information sur les formes et les conséquences de l’homophobie et de la transphobie. Aussi, des ressources d’aide.

https://www.quebec.ca/homophobietransphobie

L’HOMOPHOBIE EN MILIEU DE TRAVAIL

Un guide sur les droits des personnes LGBTQ+ au travail

https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/homophobie/Guide_homophobie.pdf

Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la transphobie 2017-2022

https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/plans-actions/Plan_action_gouvernemental_lutte_contre_homophobie_transphobie_2017-2022.pdf