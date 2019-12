Jours fériés: les parcomètres sont-ils gratuits?

Durant les jours fériés comme Noël et le jour de l'An, on pourrait croire que les règles de stationnement changent... Ce n'est malheureusement pas le cas.

«Il n'y a pas de magie de Noël à Montréal, toutes les interdictions sont maintenues et il faut payer sa place comme tous les autres jours de l'année», explique le président du cabinet d'avocat SOS Ticket, Thierry Rassam.

