La nudité et les jeunes

Je suis en famille recomposée depuis six mois. Le père de deux enfants avec qui je me suis mise en couple, moi qui n’ai pas d’enfants, a des habitudes de vie qui ne concordent pas toujours avec les miennes. Lui et ses fils se promènent nus dans la maison au réveil et souvent après leur bain le soir avant d’aller au lit. Je suis une fille prude et j’ai toujours eu du mal avec la nudité devant les autres.

Je ne sais pas trop quoi dire à mon chum et j’espérais qu’en ne me promenant jamais nue en dehors de notre chambre à coucher quand ses fils sont là, il allait comprendre ma position et agir en conséquence. Mais comme rien ne change, je ne sais plus quoi faire pour qu’il comprenne.

Anonyme

Il faut lui dire en mots clairs ce que vous ressentez. Comment voulez-vous que quelqu’un pour qui c’est normal d’agir comme ça comprenne un malaise qui n’existe pas pour lui ? C’est en vous expliquant clairement que vous risquez de trouver un terrain d’entente où chacun se sentira à l’aise.