Le smog est installé sur Québec

Ce n’est pas le temps pour les résidents de Québec d’aller s’époumoner à l’extérieur, prévient Environnement Canada, alors qu’un épisode de smog est installé sur la ville lundi.

La concentration de particules fines dans l’air a atteint plus de 75 milligrammes par mètre cube d’air, en fin d’avant-midi. Cette mesure est une fois et demie plus élevée que le seuil à partir duquel la qualité de l’air est jugée «mauvaise» par l’organisme fédéral, qui est fixé à 50 milligrammes par mètre cube d’air.

«On est dans le pire de cet épisode-là», a indiqué le météorologue d’Environnement Canada, Alexandre Parent, sur l’heure du midi, lundi.

Le météorologue s’attend à ce que le smog persiste sur la Capitale-Nationale au moins jusqu’en soirée. S’il s’agit d’un phénomène relativement inoffensif et récurrent, certaines personnes sont à risque de connaître des difficultés respiratoires dans de telles conditions, pointe-t-il.

«Le message est surtout pour les personnes sensibles, qui ont des difficultés respiratoires ou qui sont asthmatiques, entre autres. S’ils vont à l’extérieur, ce n’est peut-être pas le temps de passer tout l’après-midi à faire de longues activités physiques», estime M. Parent.

Comme du lait dans un café

Le vent et les précipitations qui se mettront de la partie devraient permettre à la masse d’air de se renouveler «de façon assez rapide» d’ici mardi.

Le smog est dû aux activités industrielles et au transport, mais surtout par les feux de foyer qui émettent des particules dans l’air. Lorsque ces éléments sont combinés à des conditions atmosphériques particulières, la brume dense se forme.

«C’est comme mettre du lait froid dans un café chaud. Si on ne le mélange pas, le café froid va s’accumuler au fond du verre. C’est la même chose avec l’air actuellement. C’est comme si on mettait un couvercle sur les émissions de particules», illustre Alexandre Parent.

Cet épisode de smog doit aussi être contextualisé, indique le météorologue. La gravité du phénomène est bien moindre comparativement aux situations préoccupantes rapportées d’à travers le monde, notamment dans plusieurs mégapoles chinoises.

«Parfois, dans d’autres villes du monde, les mesures sont à plusieurs centaines de milligrammes par mètre cube. On n’est pas là-dedans au Québec, dit-il. De comparer Québec à Beijing, par exemple, ce n’est pas quelque chose à faire.»