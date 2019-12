Les musées en mode festif

Les musées sont en mode festif durant la période de Noël. Les institutions québécoises profitent des Fêtes pour orchestrer une panoplie d’activités sous le thème de leurs expositions respectives et s’avèrent une belle option de sortie familiale, peu importe dans quel coin vous passez vos vacances.

Québec

Musée de la civilisation

L’aventure hivernale d’Evelyn Darwin, du 26 décembre au 5 janvier

Photo Stevens LeBlanc

Le musée du Vieux-Québec, qui accueille l’exposition historique Curiosité du monde naturel et ses spécimens datant de plusieurs milliers d’années, articule ses activités des fêtes autour de la préhistoire.

Le spectacle de théâtre musical pour les jeunes, Evelyn Darwin et Le Bizarre blizzard, s’installe dans le Grand Hall du Musée de la civilisation, tandis que maquillages préhistoriques, décors thématiques, photobooth, et ateliers de décoration de biscuits intitulés Traces de Yéti sont au programme.

Activités gratuites

Musée national des beaux-arts du Québec

Ensemble (s) : Les 1001 facettes de l’objet, jusqu’au 15 novembre 2020

Photo courtoisie, Idra Labrie

Le MNBAQ vient tout juste d’inaugurer la nouvelle exposition de sa Galerie Famille, juste à temps pour les Fêtes.

Il s’agit d’une toute première exposition écoresponsable : les créatrices ont déniché des objets et du mobilier du musée pour les recycler dans un cadre artistique. Des espaces ludiques, avec jeux d’ombres et coin lecture, sont aménagés pour y faire toutes sortes d’expérimentations autour de l’utilité de l’objet.

Activités gratuites

Musée des Ursulines

C’est en jouant que l’on devient grand, exposition permanente

Photo Stevens LeBlanc

Les enfants s’en donneront à cœur joie avec cette exposition où il leur est permis de toucher les artefacts à leur guise. Conçue uniquement avec des jouets anciens de la collection des Ursulines, cette exposition/aire de jeu permet aux enfants de glisser, ramper, et découvrir des trésors qui datent de plusieurs décennies. Jusqu’au 5 janvier, des ateliers de décorations de Noël sont offerts.

L’accès au musée coûte 10 $ pour les adultes, 5 $ pour les 6 à 17 ans. Gratuit pour les moins de 5 ans.

Les activités sont incluses dans le billet d’entrée.

Trois-Rivières

Musée POPAttache ta tuque !

Une virée décoiffante dans la culture québécoise, exposition permanente

Photo courtoisie, Daniel Jalbert

En Mauricie, le Musée POP a inauguré récemment sa nouvelle exposition Attache ta tuque ! Une virée décoiffante dans la culture québécoise. Celle-ci met en valeur huit thématiques reliées, chères aux Québécois, comme le hockey, l’hiver, la musique et les Premières Nations, avec nombre d’artefacts et expériences interactives. Jusqu’au 5 janvier, le musée POP offre des visites animées de l’exposition, tandis que les plus jeunes peuvent devenir muséologue d’un jour et profiter du parcours de l’exposition spécialement conçu pour eux, La virée des flos et des flounes.

L’accès au musée coûte 15 $ pour les adultes, 9 $ pour les enfants de 5 à 17 ans. Gratuit pour les moins de 4 ans.

Montréal

Musée des beaux-arts de Montréal

Musée-cadeau, jusqu’au 5 janvier 2020

Durant la période des Fêtes, l’accès aux expositions-découvertes du MBAM, ainsi que ses collections permanentes réparties dans cinq pavillons, est gratuit (sauf l’exposition Momies égyptiennes). Des ateliers inspirés de la collection des arts du Tout-Monde, ainsi qu’une programmation Cinéspectacle qui propose la présentation de classiques sur grand écran, en plus des concerts à la salle Bourgie, sont au menu.

Accès gratuit au musée

Musée Pointe-à-Callière

Les Incas... c’est le Pérou !, du 2 au 5 janvier

Photo courtoisie

Le musée Pointe-à-Callière invite les jeunes à un atelier différent chaque après-midi sous le thème de la grande exposition Les Incas... c’est le Pérou. Question d’explorer les différentes facettes de la fascinante culture inca, le musée a intégré à sa programmation une initiation au tissage, des ateliers de fabrication d’une statuette et de masques incas, ainsi que la création de quipus.

Quant à elle, l’exposition toujours en place rassemble 300 objets empruntés à différentes civilisations incas, permettant une incursion dans leurs rites, leur savoir-faire et l’influence majeure de leur culture.