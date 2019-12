Les Sharks de San Jose manquent de mordant

Les partisans des Sharks de San Jose ont plusieurs raisons de grincer des dents ces temps-ci, leur équipe occupant la cave de l’Association de l’Ouest au moment où plusieurs attaquants sont en panne sèche.

Les Requins ont encaissé un autre revers, dimanche, pliant l’échine 5 à 1 devant les Golden Knights de Vegas. Ils ont seulement 34 points au compteur, soit neuf de moins que les Flames de Calgary, détenteurs actuels du dernier laissez-passer donnant accès aux séries éliminatoires. Avec trois échecs consécutifs et neuf défaites à leurs 10 plus récentes sorties, les joueurs concernés risquent de trouver la pause de Noël plutôt longue.

«Nous ne sommes pas capables de freiner les séquences de revers. Les bonnes formations les arrêtent après 2-3 parties, elles ne le stoppent après 5-6. Malheureusement, on est souvent dans cette situation depuis le début de la campagne», a déclaré l’attaquant Logan Couture au site NHL.com.

Pas d’excuse

Pourtant, les Sharks ont suffisamment de vécu et de connaissances pour se sortir du bourbier. Or, leurs vétérans éprouvent de sérieux ennuis. Notamment, Patrick Marleau a été blanchi lors de ses 10 derniers duels. Joe Thornton est toujours en quête d’un premier but en 2019-2020. Evander Kane a touché la cible deux fois dans ses 17 plus récents affrontements. Chez les défenseurs, Erik Karlsson n’a pas marqué au cours de ses 12 derniers matchs et Brent Burns a capitalisé une fois en 17 sorties, lui qui présente un différentiel de -24 cette saison.

«Nous formons une équipe d’expérience. Je comprendrais si nous avions 10-12 recrues dans le groupe, mais vous pouvez les compter sur les doigts d’une seule main. Ce sont nous, les vétérans, et non les jeunes qui commettons des erreurs», a ajouté Couture.

«Les gars emprunteront des voies différentes afin de voir leur famille. Par contre, chacun doit se regarder dans le miroir et décider. Que veulent-ils faire en deuxième moitié de saison? Que souhaitent-ils accomplir en tant que joueurs de la LNH cette année?, a poursuivi Couture au quotidien "The Mercury News". Plusieurs gars n’ont pas une bonne campagne, certains sont en chute par rapport à l’an dernier. Il y a beaucoup d’amélioration à faire. Quelques-uns dans ce vestiaire se cherchent et tous doivent être meilleurs.»