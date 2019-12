Mon bureau fait des jaloux

J’avoue bien humblement que je suis assez fier de mon bureau. À 48 heures de Noël, je n’ai plus beaucoup de place pour y placer les nombreuses cartes de vœux que j’ai reçues au cours des derniers jours grâce entre autres à : Ross Chicoine, courtier immobilier agréé ; Jocelyn Thémens, stratège et facilitateur ; Jean Furois, ex-président du fan-club des Nordiques ; Kym Lessard, des Galeries de la Capitale ; Hélène LeBel et Pierre Nadeau ; l’équipe de Centre Étape ; Sophie Gingras de la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin ; l’équipe d’Adaptavie ; l’ex-sénateur Michel Rivard, le chroniqueur Gaby Drolet, le conférencier Sylvain Boudreau, Gérald Boucher, ambassadeur du Passe-Partout Services et Bonne Chère ; Me Sylvie Tremblay, notaire chez Tremblay, Cossette, Gaudreau et ass. ; Guy Corriveau, Pierre et Cathy Lanouette, de Créations Animation Mascottes inc. ; l’équipe du golf La Tempête et Steven Blaney, député de Bellechasse–Les Etchemins–Lévis. D’autres cartes demain.

Pour Centraide Québec et CA

La Ville de Lévis a dévoilé récemment la somme versée à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches (CA) cette année. En effet, du 5 novembre au 6 décembre 2019, les 1000 employés et retraités de la Ville de Lévis ont donné généreusement, permettant de dépasser l’objectif visé de 115 000 $ et de remettre la somme record de 117 010 $. En plus des sommes recueillies auprès des membres du personnel et du don corporatif de 30 000 $, la Ville de Lévis a renouvelé son engagement au Fonds Défi des Leaders (don de 1200 $ ou plus) de Centraide pour une somme allant jusqu’à 25 000 $ cette année. Sur la photo, de gauche à droite : les conseilleurs municipaux Serge Côté et Janet Jones ; Édith Lachance, directrice du Service d’entraide de Pintendre ; Isabelle Genest, v.-p. développement philanthropique de Centraide Québec et CA ; Ann Jeffrey, conseillère municipale ; Annie Gaudreault, directrice des affaires juridiques et du secrétariat corporatif et coprésidente de la campagne ; Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et Guy Dumoulin, conseiller municipal.

Un Bleuet à la présidence

Bravo à Philippe-André Champoux, originaire du Saguenay, jeune homme d’affaires dynamique, propriétaire des deux succursales Jean Coutu de Victoriaville, qui a été nommé président du conseil d’administration des clubs de golf Victoriaville et Laurier de Princeville. Il succède à Jacques Roy qui a occupé cette fonction durant 11 ans et siégé, au total, pas moins de 37 ans au conseil d’administration. Passionné de golf depuis son tout jeune âge, Philippe-André Champoux explique que sa décision de s’établir à Victoriaville a eu un lien avec le Club de golf Victoriaville, étant privilégié d’avoir un terrain de cette envergure à quelques minutes du centre-ville. Sur la photo, Jacques Roy (à gauche) et Philippe-André Champoux.

Broderie japonaise

Rollande Savoie, de Sainte-Marie-de-Beauce, expose jusqu’au 15 janvier 2020 à la bibliothèque Honorius-Provost de l’endroit, une dizaine de ses tableaux entièrement faits main à l’aide d’un poinçon et de fils à broderie japonaise, une technique qu’elle a découverte il y a plusieurs années. Chaque tableau de l’exposition, sous le thème « Scènes traditionnelles », est unique et représente des images anciennes retrouvées dans des livres comme Le magasin général (photo). Mme Savoie a travaillé à la réalisation de ces tableaux au cours des 10 dernières années.

Anniversaires

Carla Bruni (photo) ex-mannequin, chanteuse et compositrice française, 52 ans... Scott Gomez, hockeyeur américain de la LNH (retraité), 40 ans... Catriona LeMay Doan, patineuse de vitesse (500 m) double championne olympique, 49 ans... Jean-Luc Lahaye, chanteur français, 61 ans... Dan Bigras, chanteur québécois, 62 ans.

Disparus

Le 23 décembre 2012. Benito Trogi (photo) 75 ans, père du réalisateur de films, Ricardo Trogi... 2016. Mgr Jean Gagnon, 75 ans, évêque de Gaspé de novembre 2002 à septembre 2016... 2015. Alfred G. Gilman, 74 ans, biochimiste américain, prix Nobel de médecine (1994)... 2010. Élizabeth Turgeon, 18 ans, la fille de l’ancien capitaine des Canadiens de Montréal Pierre Turgeon... 2007. Oscar Peterson, 82 ans, pianiste canadien géant du jazz... 2004. Dino L’Espérance, 61 ans, chanteur soliste de César et les Romains.