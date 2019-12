Quitter Bogota pour créer ici

En 2014, Vénus Lasprilla a quitté sa Colombie natale avec mari et enfant pour s’établir à Québec. Elle avait déjà en tête l’idée de créer son entreprise en design de mode, mais il lui fallait d’abord prendre ses marques dans son pays d’adoption.

Elle a donc travaillé pendant trois ans comme couturière avant de lancer Divines, une boutique de vêtements pour femmes faits sur mesure.

« J’ai été prête à faire le saut après mon congé de maternité pour mon deuxième enfant », raconte Vénus Lasprilla qui suit ainsi les traces de ses parents, entrepreneurs dans le prêt-à-porter.

« En fait, je fais partie de la troisième génération à œuvrer dans le monde de la mode », dit celle qui est associée avec son mari, Andrès Robles, dans son projet d’affaires. Mathématicien de profession, il s’occupe de la gestion administrative de l’entreprise.

Au démarrage de l’entreprise Divines, la designer a décidé de limiter les investissements en installant son atelier de couture à la maison.

Étape par étape

Elle s’est rapidement bâti une clientèle grâce principalement au bouche-à-oreille et aux réseaux sociaux.

« J’ai eu envie de mettre mon expertise au service des femmes en offrant des créations sur mesure, explique Vénus Lasprilla. Que l’on soit de petite ou de grande taille, il est souvent difficile de trouver un vêtement qui nous plaît et met notre silhouette en valeur. Je prends le temps d’écouter les besoins de mes clientes pour leur proposer des pièces qui reflètent bien leur personnalité. C’est vraiment la partie de mon travail qui me passionne le plus. »

Chemisiers, robes, jupes, pantalons, manteaux... Divines habille les femmes autant pour le travail que pour les occasions spéciales. Les coupes sont classiques, pour résister à l’épreuve des modes. Parmi sa clientèle, la designer compte des femmes de carrière et aussi une bonne proportion de retraitées.

Divines a aussi développé un créneau spécialisé, celui des uniformes pour le travail.

« Les entreprises peuvent ainsi fournir à leurs équipes des vêtements qui respectent la morphologie de chacune et qui sont confortables. »

Déménagement en vue

Installée depuis 2018 sur le Chemin des Quatre-Bourgeoys, à Sainte-Foy, Divines déménagera ses pénates en février prochain dans un secteur peut-être moins central, mais où le coût du loyer sera plus abordable.

« Cela permettra de dégager une marge de manœuvre pour embaucher plus de couturières, explique Vénus. Elles sont actuellement trois à la production et peinent à répondre à la demande qui est croissante. On pourra ainsi réduire les délais de livraison. »

Une décision qui ne devrait pas nuire à l’affluence, au contraire. « Les clientes n’hésitent pas à se déplacer pour venir à la boutique. Elles viennent de Québec, mais aussi de Montréal, Trois-Rivières, Rimouski... Une fois qu’elles ont goûté aux vêtements faits sur mesure, il leur est difficile d’acheter autre chose. »

Elle et son mari en ont parcouru du chemin depuis leur arrivée à Québec, il y a cinq ans. Même s’ils se sentent parfois loin de leur famille, ils ne regrettent pas leur décision qui était mûrement réfléchie.

« On a choisi d’immigrer par esprit d’aventure et aussi parce qu’on voulait ouvrir nos horizons sur le plan professionnel. Cela ne s’est pas fait sans difficulté, mais on est content, et aussi surpris, de tout ce qu’on a réalisé », explique Vénus Lasprilla.

Son parcours

Vénus Lasprilla, 31 ans

Designer de mode, Centre de formation Juan Bosco Obrero, Bogota (Colombie), 2007

Couturière, Surmesur, 2015 à 2017

Cofondatrice de Divines, 2017

UNE DE NOS MEILLEURES DÉCISIONS

« Avoir accepté de faire mes preuves comme couturière avant de me lancer comme designer. Cela m’a permis d’établir ma crédibilité à mon arrivée au Québec. »

UNE DE NOS PIRES DÉCISIONS