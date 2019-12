Pour briser l’isolement social, qui est souvent plus important pour certains durant le temps des Fêtes, le Café rencontre du centre-ville a réuni 300 bénéficiaires de la soupe populaire pour leur offrir un souper de Noël « en famille ».

« Ce qui attire les gens ici, c’est le sentiment de se sentir moins seuls et le sentiment d’être acceptés, peu importe leur condition. Quand ils rentrent, ils ont l’impression d’arriver chez eux », explique le directeur général de l’organisme, Jérémie Vitrano, concernant l’ambiance qui régnait, lundi.

L’événement, qui en était à sa 30e édition, s’est tenu dans les locaux du Café rencontre, sur la rue Saint-Joseph Est, à Québec. En plus de pouvoir échanger avec différents membres de la soupe populaire autour d’un bon repas, les participants ont également pu profiter d’une soirée tout en musique. Chacun a également reçu un cadeau avant de partir.

« Ça réchauffe le cœur »

Guylaine Ouellet, qui est membre de l’organisme depuis plusieurs années, trépigne toujours d’impatience à l’arrivée de cette soirée.

« C’est toujours un repas spécial, ça réchauffe le cœur dans le temps de Noël. Ici, on est comme une famille, on le ressent. On n’est plus tout seul quand on vient ici », affirme-t-elle.

« Ça permet aux gens de se rapprocher. Tu sais, moi je suis veuve. Alors, toute seule à la maison, c’est plate. Aujourd’hui [lundi], c’est une soirée où il y a juste de l’amour, ça donne un petit regain ! » ajoute sa voisine de table, Lisette Quentin.

Pour Diane Tremblay, le plus important, c’est d’être bien entourée à Noël.

« Le plus beau cadeau, c’est de recevoir un appel pour souper avec des amis, des gens comme moi, qui en arrachent toute l’année, alors que j’étais censée passer Noël seule. »

Une aide essentielle

Ouvert depuis 1987, le Café rencontre du centre-ville sert chaque année près de 55 000 repas aux plus démunis. L’organisme travaille également à la réinsertion sociale, à l’insertion en logement, et offre un service d’aide aux devoirs destiné aux jeunes pour les guider dans leur parcours scolaire.

« On voit des petits miracles se produire tous les jours à l’organisme. Juste de voir quelqu’un être capable de reprendre le dessus sur ses problèmes du passé et de réhabiliter ses liens sociaux, c’est un pas de géant », indique M. Vitrano, précisant que même si le visage du quartier Saint-Roch a changé au fil des années, les besoins sont toujours criants.