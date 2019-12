Une foire qui rend heureux

Au même moment où se tient le Salon des métiers d’art à la Place Bonaventure, à Montréal, La Havane accueille pour une 23e année son salon des métiers d’art appelé FIART, pour Feria de artesania (Foire d’artisanat). L’événement a lieu tous les ans, à la même date, dans l’immense hall d’exposition Pabexo, dans le quartier de Miramar, à une bonne vingtaine de minutes du centre de la capitale. J’y suis allé un après-midi d’un jour de semaine et, surprise, c’était bondé, surtout dans les deux grandes salles où l’on expose des vêtements de bon goût provenant de Cuba et de différents pays de la région.

On y trouve les traditionnels stands de bijoux (surtout en argent), de magnifiques pièces d’orfèvrerie du patrimoine national et de création récente, des céramiques précieuses, ornementales et utilitaires, des plats en terre cuite, des ustensiles en bois, de la verroterie, des décorations diverses en métal, des masques en papier mâché. des bibelots et gadgets divers, certains utiles, d’autres tout simplement drôles comme ces tasses avec des messages pour différentes occasions, des parfums et savons artisanaux, des jouets pour enfants, des meubles design pour le salon, la cuisine, la chambre à coucher et la salle de bains, qui n’ont rien à voir avec IKEA, très peu de bougies ou d’instruments de musique, des lampes de style Tiffany mais d’inspiration tropicale, des galeries d’art exposant des originaux ou des sérigraphies de peintres cubains. J’ai même vu des capteurs de rêves provenant de Colombie et le stand des livres les plus petits au monde (déjà vu au Salon du livre de Paris). Tout cela entrecoupé de défilés de mode de créateurs cubains et de quelques spectacles musicaux.

Dans les deux autres salles, consacrées surtout aux tissus et au cuir (qui n’est plus le cuir repoussé et repoussant d’autrefois), j’ai vu plusieurs types de guayabera, cette chemise traditionnelle, en lin ou en coton, avec ses quatre poches sur le devant. Aussi de nombreux vêtements traditionnels — ponchos, tuques et foulards —, aux couleurs vives, provenant de pays andins. Il était très difficile de circuler dans les rangées mais cela ne dérangeait pas les possibles acheteurs. D’ailleurs, il s’agit d’un public plutôt familial, qui semble prendre plaisir à « magasiner » et à questionner les vendeurs.

Regroupés sous le thème « Art, utilité et métier », quelques 396 stands et autant d’artisans provenant majoritairement de Cuba, mais aussi de18 autres pays, dont le Mexique, l’Argentine, le Costa Rica, le Pérou, le Panama et l’Espagne — j’ai même vu un stand portant le nom « Meuble Bonin, mais impossible de savoir si c’était québécois —, se sont donné rendez-vous du 6 au 21 décembre, soit quelques jours avant Noël. À la dernière journée, on fera connaître le nom du gagnant de la meilleure œuvre d’artisanat. Artisanat signifie que tous ces produits sont fabriqués à la main, totalement ou partiellement, et non pas de manière industrielle. Ce sont en principe des œuvres uniques, qui représentent la culture leurs créateurs, une culture populaire et non élitiste.

Cette foire se distingue des foires habituelles. Pas de pacotille pour touristes comme on en trouve un peu partout dans la Vieille Havane. Que du bon goût. On y revient l’an prochain, c’est promis.