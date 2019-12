HUOT, Denis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 décembre 2019, à l'âge de 76 ans et 11 mois, est décédé accidentellement monsieur Denis Huot, époux de madame Anna-Marie Demers. Il était le fils de feu monsieur Louis-Georges Huot et de feu dame Cécile Desrochers. Il demeurait à Lévis (Secteur St-Étienne). Il laisse dans le deuil, outre son épouse Anna-Marie, ses enfants : Simon (Suzanne Côté), Catherine (André Fortin), Jérôme; ses petits-enfants qu'il chérissait tant : Maya-Rose Huot, Loïe Huot, Samuel Fortin et Nolan Côté. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Huot et Demers : Noëlla (Émilien Dion), feu Georges-Émile (Denise Laroche), feu Marguerite (Raymond Côté), Eugène (Claire Brassard), Jules-André (Fernande Nadeau), feu Jean-Marc (Louise Landry), Estelle (Léandre Dion), Michel (Doris Therrien), Gilles (feu Marielle Huppé); la famille Demers : Émilienne (feu Adrien Barras), Thérèse (Raymond Therrien), Fernande (feu Yvon Bossé), Jean-Paul (Marthe Lemay), Francine (Jean-Guy Chaîné), Gérard (Gervaise Mercier), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairele vendredi 27 décembre 2019 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des T.C.C. (Traumatisés cranio-cérébraux) des Deux-Rives (Québec et Chaudière-Appalaches). Site internet : https://www.tcc2rives.qc.ca/fr/.