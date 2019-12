[EN IMAGES] 12 catastrophes naturelles qui ont marqué la dernière décennie

La dernière décennie a été le théâtre de nombreux déchaînements de dame Nature. Voici 12 catastrophes naturelles, fortement médiatisées entre 2010 et 2019, qui ont semé chaos et destruction sur leur chemin.

Tremblement de terre en Haïti

Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,0 à l'échelle de Richter frappe Haïti, causant l'effondrement de plusieurs édifices dans la région de Port-au-Prince, dont le palais présidentiel.

Agence QMI

SUN MEDIA

Le séisme emporte avec lui ce jour-là plus de 200 000 Haïtiens, en plus de causer des dommages matériels dont la somme est estimée à 7,8 G$ US par le gouvernement haïtien.

Agence QMI

Ouragan Irène

En août 2011, l'ouragan Irène atteint la côte est des États-Unis, après un passage dévastateur dans les Caraïbes. En plus des pertes de vies humaines, que l'on compte par dizaines, les intempéries provoquent de lourds dégâts matériels dont la valeur totale est estimée à 7 G$.

jls/Photo by Joe Skipper REUTERS

Mandatory Credit: Ivan Nikolov/WENN.com

Ouragan Sandy

Le 29 octobre 2012, l'ouragan Sandy dévaste la côte nord-est des États-Unis, particulièrement les États de New York, du New Jersey et du Connecticut. On dénombre près de 200 morts, dont plus d'une quarantaine à New York, ainsi que 305 000 demeures endommagées ou détruites.

AFP

AFP

Typhon Bopha

Le 4 décembre 2012, le typhon Bopha frappe de plein fouet les Philippines avec des vents dépassant 200 km/h. L'île de Mindanao est dévastée par des inondations et des glissements de terrain, et le bilan s'élève à près de 1900 morts et disparus. On estime également à 2000 le nombre de localités entièrement ou partiellement détruites.

AFP

AFP

Typhon Haiyan

En novembre 2013, le typhon Haiyan ravage les Philippines avec ses vents de 300 km/h, faisant au moins 10 000 morts et détruisant des villages entiers. Au Vietnam, près de 650 000 personnes sont évacuées.

AFP

AFP

Tremblement de terre au Népal

Le 25 avril 2015, près de 9000 Népalais périssent et 20 000 sont blessés dans un tremblement de terre de magnitude 7,8. Si les pertes sont considérables sur le plan humain, elles le sont également sur le plan matériel avec un demi-million de logements détruits.

AFP

AFP

Feu de forêt à Fort McMurray

En mai 2016, un incendie monstre ravage une partie de Fort McMurray, dans l'Ouest canadien, et cause pour 3,58 G$ de dégâts assurés.

AFP

AFP

Malgré les efforts déployés nuit et jour par approximativement 3000 pompiers, certains venus des États-Unis et d'Afrique du Sud, les flammes ravagent tout près de 6000 km2 de forêts, en plus de détruire ou endommager quelque 2400 bâtiments.

COURTOISIE CHRIS SCHWARZ/GOUVERNEMENT DE L'ALBERTA

AFP

AFP

Ouragan Matthew

Au mois d'octobre 2016, Haïti, la côte est des États-Unis de même que plusieurs pays des Caraïbes goûtent à la puissance de Matthew, un ouragan de catégorie 5.

AFP

AFP

Partout où il passe, l'ouragan sème chaos et destruction, faisant plus d'un millier de morts, la plupart en Haïti, et causant des dégâts estimés à plus de 5 G$ sur la côte est des États-Unis.

AFP

AFP

Ouragan Irma

Avec ses rafales à plus de 300 km/h et ses pluies torrentielles, l'ouragan Irma marque l'actualité de l'été 2017, causant au moins 134 morts et détruisant des milliers de maisons dans les Caraïbes et aux États-Unis. Il a été classé ouragan de catégorie 5, le maximum sur l'échelle de Saffir-Simpson.

AFP

AFP

Inondations du printemps 2017 au Québec

Au printemps 2017, plus de 5000 résidences sont inondées un peu partout au Québec. L'intervention de l'armée canadienne devient rapidement nécessaire.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

En tout, 291 municipalités québécoises sont touchées, mais ce sont les régions de Montréal, de la Montérégie, des Laurentides et de l'Outaouais qui sont les plus sévèrement affectées par les débordements.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Tornade à Gatineau

Le 21 septembre 2018, six tornades frappent une partie de l'Outaouais et de l'Ontario. L'une de ces tornades, avec des vents estimés à 230 km/h, est de force EF-3 et touche terre près de Gatineau.

Le secteur Mont-Bleu, dans l'ancienne ville de Hull, a été le plus durement frappé. Environ 300 bâtiments sont détruits ou endommagés, et plusieurs centaines de personnes sont évacuées.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Inondations du printemps 2019 au Québec

Le printemps 2019 est marqué par des inondations sans précédent partout au Québec. Un bilan provisoire présenté en mai dernier fait état de 10 037 maisons inondées et quelque 13 641 personnes évacuées.

Seulement à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une ville de 18 000 habitants située dans les Laurentides, environ 6000 personnes doivent quitter leur résidence en raison d'une digue qui a cédé.

AFP

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

En Beauce, la rivière Chaudière sème la désolation sur son passage, alors que le seuil de l'inondation centenaire est atteint à plusieurs endroits.

Dominique Lelièvre

Dominique Lelièvre

Pas moins de 500 résidences sont inondées à Sainte-Marie et, de ce nombre, 300 sont vouées à la destruction dans les mois suivant le déluge.