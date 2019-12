TARDIF, Rachel Thériault



Au CHRGP de Rivière-du-Loup, le 20 décembre 2019, est décédée à l'âge de 91 ans et 1 mois, Mme Rachel Thériault, épouse de feu M. Auguste Tardif (feu Pierrette Michaud); fille de feu Mme Emma Bérubé et de feu M. Hubert Thériault. Elle demeurait Rivière-du-Loup, autrefois à Saint-Germain de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 14 h à 15 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Germain. Elle laisse dans le deuil la fille de monsieur Tardif, Josée (Réjean Huot) et ses enfants : Samuel et Raphaël Huot. Elle était la sœur de : feu Adélard (feu Jeannette Nadeau), feu François (feu Blanche), feu Félix (feu Thérèse Ouellet), feu Jean-Paul, feu Rose-Anna (feu Donat Landry), feu Bernadette (feu Ernest Soucy), feu Marguerite (feu Eugène Allard), feu Jeanne (feu Lucien Poirier), feu Germaine, feu Yvonne (Alexandre Marquis). Elle était la belle-sœur de : Josaphat (Jeanne-Mance Bastille), Louisette (feu André Piché), feu Lucien (Cécile Bélanger), Lucille (Guy Lévesque), Andrée (feu Gilles Ritchot), feu Jean-Pierre (Colette Bouchard). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents ainsi que ses ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la