LALIBERTÉ, Yolande Garneau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 décembre 2019, à l'aube de ses 90 ans, est décédée madame Yolande Garneau, épouse de feu monsieur Omer Laliberté, fille de feu monsieur Charles Garneau et de feu madame Azilda Brodeur. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Michel Hénault) et Louis; sa petite-fille Frédérique Laliberté; sa belle-sœur Rachel Lévesque (feu Paul Garneau); de nombreux neveux et nièces, ainsi que Jessica, Claudie, Annie-Michèle Blais et de nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Justine (Magela Rochette), Yvette, Jean-Charles (Béatrice Dubé), Pauline (Jean-Paul Marotte), Jacques (Jacqueline Garneau), Roland (Yolande Roberge), Louise (André Beaudoin), Annette (Jean-Marie Samson), Émilienne (André De Lafontaine), Rita (Benoit Bolduc) , Édith et Alphonse. Merci spécial à Karine Lafrance, infirmière clinicienne du CLSC Desjardins et au personnel de la résidence La Seigneurie de Lévy pour avoir si bien pris soin de notre mère. Merci également au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Laura Lémerveil. Des formulaires seront disponibles sur place. La famille vous accueillera aule vendredi 27 décembre de 19h à 21h30 et le samedi 28 décembre à compter de 9h.