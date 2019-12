2020 est à nos portes: de très joyeuses Fêtes à toutes et à tous!

Un dernier billet avant la pause des Fêtes. Un petit moment en famille loin des nombreuses alertes qui ne cessent d’illuminer continuellement mon téléphone.

Si l’année 2019 fut fertile en rebondissements et en moments historiques, un peu de repos sera salutaire avant d’attaquer la couverture de l’actualité américaine en 2020.

Sur le plan personnel, la dernière année m’aura permis de vivre une nouvelle expérience. À mes interventions à la radio et à la télévision se sont ajoutés les billets rédigés pour ce blogue. Depuis le début octobre, mes petites entrées ont cumulé un million de lectures. Je tenais à vous remercier de revenir en si grand nombre.

Si je tente de varier les sujets et les auteurs vers lesquels je vous redirige parfois, il est impossible de contourner complètement l’administration Trump. Le président et son entourage prennent, chaque jour, des décisions qui influencent la vie de leurs concitoyens, mais également celle de bien des gens sur la planète. Les Canadiens et les Québécois peuvent difficilement se permettre d’ignorer ce qui se passe au sud de la frontière.

Puisque tout ce qui se déroule aux États-Unis retient mon attention, j’utilise ce dernier billet de l’année pour souligner ce que je surveillerai tout particulièrement.

L’année débutera sur les chapeaux de roues avec le procès de Donald Trump devant le Sénat. Si nous connaissons déjà le verdict, il restera à déterminer si les retombées influenceront négativement les sondages sur le taux de satisfaction du président. Pour l’instant, les positions sont campées et les données demeurent relativement stables.

Les primaires et les caucus vont se multiplier, dès le mois de février, et les démocrates sauront enfin qui tentera de les mener vers la victoire. Si j’ai déjà affirmé que je crois que les candidats les plus au centre devraient être privilégiés, je regarderai aussi du côté des colistiers ou des colistières. Peu importe qui remportera l’investiture, l’identité de l’autre personne qui apparaîtra sur le ticket présidentiel pourrait aussi influencer le vote du 3 novembre.

On a parfois tendance à surestimer l’impact du choix du vice-président ou de la vice-présidente, mais je vous laisse malgré tout quelques noms dont les stratèges démocrates pourraient discuter. Je pense tout d’abord à Kamala Harris. La sénatrice de la Californie n’a pas connu le succès escompté dans sa campagne pour l’investiture, mais elle présente toujours de grandes qualités.

À Mme Harris, j’ajouterais certainement les noms de Julian Castro et Stacey Abrams. Si Castro est toujours dans la course pour l’investiture, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il abandonne. Tout comme Stacey Abrams, il pourrait permettre des gains au sein des minorités. Mme Abrams, première candidate noire au poste de gouverneur en Géorgie, a également été retenue pour présenter la réponse démocrate au discours sur l’état de l’Union.

Au moment d’écrire ces lignes, les démocrates ont de très bonnes chances de reprendre la Maison-Blanche et de maintenir leur majorité à la Chambre. Cependant, le président Trump est déjà en bien meilleure posture qu’en 2016. Comme je l’écrivais récemment, son équipe est supérieure, plus expérimentée et elle engrange les contributions financières à une vitesse folle.

Le président doit maintenant espérer que l’économie se maintienne encore pendant dix mois. Déjà, il peut se réjouir de la signature du nouvel accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique. Après la trêve des derniers jours, il n’est pas impossible que Donald Trump s’entende aussi avec la Chine. Les négociateurs chinois sont bien au fait qu’il s’agit d’une année électorale et ils attendent Donald Trump de pied ferme.

Outre la procédure de destitution, l’investiture démocrate et la campagne présidentielle elle-même, j'aurai l'œil sur les décisions de la Cour suprême. Au moins deux des jugements concerneront l’immunité présidentielle (déclarations de revenus et témoignages devant le Congrès) et on se penchera également sur la question de l’avortement.

Bien difficile d’oublier la scène internationale. Si peu d’élections sont perdues en raison de la politique étrangère, l’année 2020 pourrait également nous réserver son lot de surprises. Déjà, la Corée du Nord annonce une distribution de «cadeaux» pour Noël. Bien des alliés traditionnels des États-Unis doivent croiser les doigts et espérer une victoire démocrate et la Russie de Vladimir Poutine reviendra probablement hanter le déroulement de l’élection présidentielle 2020.

Nous n’aurons donc pas l’occasion de souffler beaucoup en 2020, mais en attendant, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter santé et bonheur! C’est avec grand plaisir que je vous retrouverai au début janvier, toujours impatient de lire vos réflexions et vos commentaires. Si je diverge parfois d’opinion avec certains d’entre vous, au moins, nous échangeons!