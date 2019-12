BOURGET, Jérémy



À son domicile, le 14 décembre 2019, à l'âge de 21 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jérémy Bourget, fils de madame Valerie Blanchette et de monsieur Sylvain Bourget. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Il laisse dans le deuil sa mère Valerie Blanchette (Guy Dupont); son père Sylvain; ses frères et sœurs: Samuel, Laurie-Mégan et Anthony; grands-parents, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s en particulier, son grand ami Nicolas Robitaille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Opération Enfant Soleil (450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec, Québec) Téléphone :418 683-2323 Site web : www.operationenfantsoleil.ca.