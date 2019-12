BOUCHER, Yoland



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 21 décembre 2019, à l'âge de 76 ans et 2 mois, est décédé monsieur Yoland Boucher, époux de dame Adrienne Pelletier. Fils de feu dame Agnès Bernier et de feu monsieur Eugène Boucher, il demeurait à Saint-Marcel, comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil outre son épouse Adrienne, ses enfants : Pierre (Chantal Bernier), Annie (Mario Guay), Isabelle (Jérôme Gamache), Yan (Caroline Martel); ses petits-enfants : Tomy (Vicky St-Onge) et Raphaëlle (Gabriel Chouinard), Iannick, Alexandre et Sarah-Maude, Paul Emma, Félicité et Frédéric, Francis et Étienne. Il était le frère et le beau-frère de : Gilles (Lise Mercier), Lucette (feu Clermont Bélanger), Ghyslaine (Jacques Tremblay), Françoise (feu Émile Langlois), feu Roger (feu Suzanne Bourdeau), Raymonde (feu Conrad Guay), Lyne (Jean-Louis Pelletier), feu Yves (Jacqueline Dubé), Bertrand (Lise de Grandmaison), Jocelyn (Hélène Gonthier), feu Chrystiane, Michel (Monique Ménard); de la famille Pelletier : Jean-Paul (feu Fernande Boucher), Marcellin (Micheline Pelletier), Diane (Mario Ouellet). Sont également affectés par son départ ses oncles et tantes, de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny, ainsi qu'au personnel de l'institut de cardiologie pour l'accompagnement professionnel et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital de Montmagny, 350, Boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8 ou à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8. Il sera possible de le faire sur place.où les membres de sa famille vous y accueilleront de 11h à 13h45. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.