BARBEAU, Paul-Henri



À l'hôpital du St-Sacrement, le 20 décembre 2019, à l'âge de 92 ans est décédé monsieur Paul-Henri Barbeau, époux de madame Irène Savard, fils de feu Malvina Trudel et de feu Adélard Barbeau. Il demeurait à Loretteville, Qc. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale vendredi 27 décembre 2019 de 19h à 22h etde 12h à 14h15.et de là au cimetière Saint-Gabriel-de-Valcartier pour inhumation, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille, Marie-Irène (Marcel Robert), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Un remerciement spécial à Céline et Jacques Graveline pour leur dévouement et tout le personnel des hôpitaux qui l'ont soigné pendant les quatorze mois de sa maladie.