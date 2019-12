DION, Alexandre



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 18 décembre 2019, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédé monsieur Alexandre Dion, époux de madame Huguette Béland. Il demeurait à Neuville. La famille recevra les condoléances auà partir de 9 h 30, suivi d'Monsieur Dion laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils : Daniel (Lise Beaudoin) et Martin; ses petits-enfants : Océane et Liya Dion; Raphaël Tessier (Madeleine Murray); ses arrière-petits-fils : Charles-Olivier et William Tessier. Il était le frère et le beau-frère de : Annette, feu Louise (feu Nelson Harvey), feu Pierre (Hélène Durand), feu Albert (feu Yolande Julien), Madeleine, Georges et Raymonde; Ginette Béland (feu Gaston Jobin), Rodolf Noël. Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement au Dre Marjolaine Tremblay des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, ainsi que tout le personnel du CLSC de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués.