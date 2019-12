GOSLAIND, Michel



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 10 décembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Michel Goslaind, époux de madame Anne-Marie Gravel, fils de feu madame Lucienne Fournel et de feu monsieur Michael Goslaind. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 27 décembre 2019, de 18 h à 21 h, et le samedi 28 décembre 2019, de 9 h à 10 h 30.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Josée, sa cousine qu'il considérait comme sa sœur Anita Griffin (Rolland Martel) ainsi que leurs enfants: Jocelyn (Henriette Lemieux), Lynda, Daniel (Lisette Lapointe); ses belles-sœurs: Jeannine Hamel (feu Antonio Gravel), Thérèse Lebfevre (feu Alfred Cloutier); ses neveux et nièces des familles Gravel et Gagnon ainsi que tous ses amis de Bourg-Royal. Un sincère remerciement au personnel du B-5 de l'Hôpital St-François-D'Assise et ceux de l'étage #5 du centre d'Hébergement d'Assise pour leur gentillesse, leur dévouement, la qualité des soins prodigués, tout l'amour qu'il a reçu et pour leur support exceptionnel qu'ils ont apporté à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc) Tél: 418 527-4294 Site web: www.societealzheimerdequebec.com ou à la Fondation du CHU de Québec (10, rue de l'Espinay, Québec, Qc) Tél: 418 525-4385 Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.