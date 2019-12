BOUCHER, Donald



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 décembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Donald Boucher, fils de feu Sylvio Boucher et de feu Gemma Pépin, époux de Mme Louiselle Lachance, demeurant à Lévis et natif d'Audet. La famille accueillera parents et amis, en présence de la dépouille, aule vendredi 27 décembre 2019 de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h 30 et le samedi 28 décembre 2019 à compter de 8 h 30.Inhumation au cimetière de Lévis (secteur Pintendre) à une date ultérieure. Outre son épouse, M. Donald Boucher laisse dans le deuil ses enfants: Lisa (Réjean Labadie), Johnny (Chantal Nadeau), Line (Eric Girard); ses petits-enfants: Roxanne Labadie (Guillaume Delage), Sabrina Labadie (Maxime Roger), Jeffrey et Casey Boucher, Megan et Jeremy Girard; ses arrière-petits- enfants: Félix Delage, Jayden Cayer Roger, Louanne Roger; ses frères et sœurs: feu Marc Boucher (Ghislaine Guay), Jean-Marie (Denise Goulet), Fabienne (Richard Philippon); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Fernand Lachance (Lucille Poulin), Georges (Hélène Orichefsky), Florian (Ghislaine Roy). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille tient à remercier les médecins et le personnel du l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à M. Donald Boucher. Vos témoignages de sympathie à la famille peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou la Fondation Canadienne du Cancer.